Навальный полностью пришел в себя и заговорил

Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в немецкой клинике «Шарите». Об этом сообщает Der Spiegel.
По данным издания, состояние здоровья пациента «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Также сообщается, что Навальный вспомнил события, предшествовавшие его отравлению.
МОЛОДЕЦ — ДЕРЖИСЬ !!! Теперь открытым текстом объясни всему Миру что Путин и его КГБЕШНАЯ БАНДА ВОРОВ НЕЗАКОННО ПРИШЛА К ВЛАСТИ И ЗАХВАТИЛА Кремль..По чёрному грабит страну и всё награбленное отправляет на Запад и им насрать на «»свою»» страну под названием Россиия.