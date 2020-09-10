Навальный полностью пришел в себя и заговорил

Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в немецкой клинике «Шарите». Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, состояние здоровья пациента «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Также сообщается, что Навальный вспомнил события, предшествовавшие его отравлению.