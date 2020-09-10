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Навальный полностью пришел в себя и заговорил

Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в немецкой клинике «Шарите». Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, состояние здоровья пациента «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Также сообщается, что Навальный вспомнил события, предшествовавшие его отравлению.

10 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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1 comment to Навальный полностью пришел в себя и заговорил

  • Анатолий
    10.09.2020 at 09:56 · Reply

    МОЛОДЕЦ — ДЕРЖИСЬ !!! Теперь открытым текстом объясни всему Миру что Путин и его КГБЕШНАЯ БАНДА ВОРОВ НЕЗАКОННО ПРИШЛА К ВЛАСТИ И ЗАХВАТИЛА Кремль..По чёрному грабит страну и всё награбленное отправляет на Запад и им насрать на «»свою»» страну под названием Россиия.

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