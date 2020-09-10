Модель Жизель Бундхен рассказала о своей борьбе с психическим заболеванием

Модель Жизель Бундхен рассказала о своей борьбе с психическим заболеванием. По ее словам не все так просто.

Вчера 40-летняя Жизель Бундхен опубликовала в инстаграме фотографию без макияжа и рассказала о своей борьбе с тревогой и паническими атаками.

На собственном опыте я убедилась, что нет ничего постоянного. Иногда ненавязчивое напоминание о том, что плохие эмоции в конечном итоге уйдут, может работать как маяк надежды,

— подписала она снимок, на котором позирует со своей собакой по кличке Луа.

Бывшая модель Victoria’s Secret объяснила, что помогло ей справиться с переживаниями.

Беспокойство может быть всепоглощающим. А иногда нам нужна поддержка, чтобы вырваться из порочного круга беспокойства. Я обратилась за помощью. В такие моменты могут помочь семья, друзья и специалисты. А также дыхательные практики и медитация. Самое главное — сдвинуться с мертвой точки и искать альтернативы. Жизнь — наш величайший дар, и каждый день стоит того, чтобы жить,

— добавила Бундхен.

Это не первый раз, когда супермодель публично заявляет о своей борьбе с повышенной тревожностью. Ранее в этом году она в интервью Vogue Australia рассказала об отказе от ряда вредных привычек, которые помогали ей сдержать приступы паники.

Бундхен объяснила, что проблемы с психическим здоровьем у нее начались, когда ей было чуть больше 20 лет. Тогда же она начала практиковать медитацию. Каждый день она встает в 5:30 утра и занимается дыхательными практиками. Они помогают ей бороться со стрессом. По ее словам, даже пары минут практики хватает, чтобы почувствовать умиротворение, снизить тревожность и очистить разум. Также звезда перестала есть сладкое и бросила курить. Когда я перестала пить кофе (мокко фраппучино на завтрак) и выкуривать четыре сигареты после пробуждения, я начала бегать, — сказала она.

Жизель Бундхен с мужем и детьми

Она также призналась, что первое время не могла даже спокойно дойти до лифта: чувствовала, будто «вот-вот задохнется».

Начать питаться иначе и вести другой образ жизни было огромным шоком для моего организма. В первые недели меня мучили ужасные головные боли,

— вспоминает она.