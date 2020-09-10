«  
  »

Лукашенко заявил, что протестующие получают сигналы из космоса от американцев

Сюрреалистическая картинка из Беларуси: французские СМИ — о похождениях Лукашенко с автоматом

Александр Лукашенко в интервью российским СМИ окончательно прояснил вопрос, почему он появился в своей резиденции с автоматом уже после того, как протестующие разошлись. По словам Лукашенко, протестующие «разбежались как крысы» потому, что получили сигнал от американцев из космоса, расшифровку интервью Лукашенко опубликовал Tut.by.

Речь идет о 23 августа, когда многотысячная толпа протестующих вплотную подошла к минской резиденции президента. В сети быстро распространились кадры, на которых Лукашенко выходит из резиденции с автоматом, рядом с ним его 15-летний сын — у него тоже в руках автоматическое оружие.

«У меня во Дворце независимости ситуационный центр. Я вижу все, что делается в Минске, со всех камер. Вы помните, они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали и Дворец независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда, рядом в Дроздах, буквально в двух километрах у меня вертолет в резиденции. Я думаю, я должен посмотреть, что там творится. Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все, и они сразу в свой центр под Варшавой дали сигнал, что вертолет поднялся. И как только президентский вертолет поднялся, они побежали», — прояснил ситуацию Лукашенко.

Ролик с выходящим к резиденции вооруженным Лукашенко публиковала Belta. В тот день, 23 августа, к резиденции Лукашенко подошли более ста тысяч протестующих, сама резиденция была окружена военными.
Шушкевич объяснил появление Лукашенко с автоматом в руках - МК
Митингующие не стали подходить вплотную к силовикам, они остановились в несколько метрах от них и скандировали: «Уходи!». Через некоторое время манифестанты развернулись и двинулись обратно по направлению к центру города.

Когда акция подходила к концу, появилось видео, как Лукашенко вместе с сыном Колей прилетают на вертолете ко Дворцу. Лукашенко просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались»

https://polit.ru/news/2020/09/09/spacemarine/

10 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости, Россия ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  