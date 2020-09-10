Лукашенко заявил, что протестующие получают сигналы из космоса от американцев

Александр Лукашенко в интервью российским СМИ окончательно прояснил вопрос, почему он появился в своей резиденции с автоматом уже после того, как протестующие разошлись. По словам Лукашенко, протестующие «разбежались как крысы» потому, что получили сигнал от американцев из космоса, расшифровку интервью Лукашенко опубликовал Tut.by.

Речь идет о 23 августа, когда многотысячная толпа протестующих вплотную подошла к минской резиденции президента. В сети быстро распространились кадры, на которых Лукашенко выходит из резиденции с автоматом, рядом с ним его 15-летний сын — у него тоже в руках автоматическое оружие.

«У меня во Дворце независимости ситуационный центр. Я вижу все, что делается в Минске, со всех камер. Вы помните, они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали и Дворец независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда, рядом в Дроздах, буквально в двух километрах у меня вертолет в резиденции. Я думаю, я должен посмотреть, что там творится. Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все, и они сразу в свой центр под Варшавой дали сигнал, что вертолет поднялся. И как только президентский вертолет поднялся, они побежали», — прояснил ситуацию Лукашенко.