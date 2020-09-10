Лив Шрайбер сыграет в экранизации романа Эрнеста Хемингуэя

Лив Шрайбер снимется в экранизации романа «За рекой, в тени деревьев», изданного в 1950 году. Сценарий напишет британский автор Питер Флэннери, а поставит его итальянская режиссёрка Паула Ортис.

В оригинальном романе рассказывается о последних дня жизни полковника Ричарда Кантуэлла, который погружается в воспоминания о любви всей своей жизни. Хемингуэй включил в роман множество вставок и отсылок к собственной жизни.

В картине также снимутся Лаура Моранте, Хавьер Камара и Джанкарло Джанини. Подробности о начале съёмок и дате выхода пока отсутствуют.