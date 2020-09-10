Леонардо ДиКаприо нашли с любовницей на пляже в Малибу

45-летний Леонардо ДиКаприо и его 23-летняя возлюбленная Камила Морроне живут в Лос-Анджелесе, а на выходных часто выбираются в Малибу, чтобы отдохнуть от городской суеты, позагорать и искупаться в океане. Вот и недавний американский национальный праздник День труда Лео вместе с девушкой провел на одном из пляжей Малибу, где сразу же попал в объективы недремлющих репортеров.

Папарацци сфотографировали звездную пару, когда та направлялась к побережью. Леонардо и Камила шли в обнимку и о чем-то увлеченно беседовали. Для отдыха на пляже в этот день модель и начинающая актриса выбрала белое бикини, которое дополнила легкой длинной юбкой в тон. Влюбленные не стали прерывать свой разговор даже при появлении фотографов. Они просто сделали вид, что их не заметили.

Леонардо ДиКаприо и Камила МорронеНапомним, Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне встречаются уже около трех лет, однако довольно редко комментируют свои отношения в прессе. Весь карантин, связанный с пандемией коронавируса, пара провела в особняке актера. Леонардо и Камила были вместе почти круглые сутки, а компанию им составили любимые питомцы — щенки породы хаски по имени Джек и Джилл. По словам инсайдеров, за время самоизоляции отношения ДиКаприо и Морроне стали только крепче.

Обычно он очень независим и проводит много времени со своими друзьями, однако из-за карантина он в основном все время находился с Камилой. Ему нравится быть с ней, они невероятно близки,

— рассказал инсайдер об отношениях пары, добавив, что ДиКаприо со всей серьезностью относится к Камиле, несмотря на их большую разницу в возрасте.

Камила МорронеКстати, ранее сама Камила уже давала журналистам комментарий по поводу их с бойфрендом 23-летней разницы в возрасте. Девушка вспомнила, что Голливуд и мировая история в целом насчитывают огромное количество примеров подобных отношений, и выразила убеждение, что каждый человек имеет право встречаться с тем, с кем хочет, не задумываясь о том, что другие его осудят. Морроне также призналась, что сейчас делает все, чтобы люди перестали воспринимать ее исключительно через призму ее отношений с ДиКаприо, и наконец разглядели в ней отдельную личность.