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Колесникову признали политзаключенной

Максима Знак, Мария Колесникова, Илья Салей

Белорусские правозащитные организации признали представителей Координационного совета Марию Колесникову, Максима Знака и адвоката Илью Салея политзаключенными. Об этом сообщает Tut.by.

Как указывают в своем заявлении правозащитники, они не согласны с правовой квалификацией действий Колесниковой, Знака и Салея. Они уверены, что уголовное преследование этих людей носит политически мотивированный характер и направлено на то, чтобы воспрепятствовать их законной деятельности.

Ранее Колесникова, Знак и Салей были задержаны по делу о попытке захвата власти в стране. По словам адвоката Людмилы Казак, лидер оппозиции подвергалась угрозам физической расправы со стороны силовиков. Сама Колесникова расценила происходящее с ней как похищение.

10 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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