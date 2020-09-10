Китай продаст России технологии «цифрового концлагеря»

Китай готовится начать экспорт технологий цифровой слежки за неселением, которые уже активно внедряет у себя в стране, заявил глава Пентагона Марк Эспер на ежегодном симпозиуме по искусственному интеллекту, организованном Минобороны США. По данным Пентагона, инструменты слежки, основанные на технологиях искусственного интеллекта и системах распознавания лиц, достанутся дружественным Пекину «авторитарным режимам», к которым Эспер относит и Россию.Это откроет в мире «новую эру цифрового авторитаризма», заявил глава Пентагона.

«Чтобы развеять все сомнения о том, как Компартия КНР будет ИИ в своих интересах за рубежом, достаточно посмотреть, что она делает у себя дома. Пекин строит полицейское государство 21-го века c беспрецедентным контролем над собственным народом. Сотни миллионов камер, размещенных по всей стране и миллиарды точек сбора данных, которые генерирует интернет вещей, вскоре позволят КПК идентифицировать любого в публичном пространстве и цензурировать инакомыслие в реальном времени», — заявил Эспер.

Систему видеораспознавания Министерство общественной безопасности КНР начало внедрять в 2015 году и через два года, как ожидается, она будет включать около 600 миллионов камер, способных идентифицировать человека не только по лицу, но также по походке.

Кроме того, в трех десятках крупных городов испытывают пилотные варианты так называемой Системы социального кредита SCS.

«Ядро Системы — социальный рейтинг. Интегральная оценка поведения человека по критериям доброжелательности и открытости к обществу, следования национальной традиции и приверженности «китайской мечте» — построения социализма с китайской спецификой. В зависимости от своего поведения он может набрать или потерять баллы», — рассказывает член Совета по внешней и оборонной политике РФ Владимир Овчинский.

Власти КНР решили объединить сведения о своих гражданах на федеральном уровне — из банков, с места работы, учебы, жительства и т.д. — и заменить удостоверение личности на пожизненный электронный идентификатор.

План состоит в том, что через некоторое время доступ к интернету, приобретение собственности, аренда жилья, устройство на работу станут возможны только с помощью личного идентификатора с 18-разрядным кодом, говорит Овчинский.

В России первый шаг к аналогу такой системы был сделан в июне 2020 года, когда президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра населения.

Согласно закону, в реестр попадут, имя, фамилия и отчество; виды, номера и иные сведения о документах, удостоверяющих личность; ИНН; сведения об ИП; данные регистрации в Пенсионном фонде и фонде ОМС; сведения из служб занятости, а также об образовании и квалификации (включая номера дипломов, аттестатов итд); полный перечень сведений из системы госуслуг и ЗАГСов, включая не только текущее семейное положение, но и все прошлые браки и разводы и другие изменения гражданского состояния.

Эти сведения будут использоваться для госуслуг, в экономпланировании, для статистики, проведения выборов, а также «защиты основ конституционного строя и нравственности» россиян.