Иностранцы объявили бойкот российскому госдолгу

Интерес иностранных инвесторов к российскому суверенному долгу упал почти до нуля.Нерезиденты третий месяц подряд практически не покупают облигации федерального займа, которые еженедельно размещает Минфин, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета.

В прошлом году иностранцы были крупнейшим кредитором правительства России, купив ОФЗ на 1,04 триллиона рублей и обеспечив три четверти суммы, которую Минфин привлек на рынке в казну (1,377 трлн). В январе-марте этого года они приобрели бумаги еще на 315 млрд рублей и довели свою долю до рекордных 34,9%. Но в апреле на фоне обвала нефти и рынков последовал сброс ОФЗ на 293 млрд рублей, и лишь частичное восстановление позиций в мае (+156 млрд рублей).

Когда же наступило лето, иностранцы с рынка фактически самоустранились. В июне они увеличили портфель на мизерные 10 млрд рублей, в июле продали бумаги на 15 млрд. По итогам августа «пауза» продолжилась: портфель нерезидентов вырос, но всего на 10,9 млрд рублей, сообщил в среду ЦБ РФ. Накопленным итогом за три месяца иностранцы купили долговые бумаги правительства РФ всего на 6 млрд рублей — это 0,6% от размещенного Минфином объема (805 млрд рублей). Доля нерезидентов на рынке опустился до 28,5% — минимума с весны-2019.

Негласный бойкот зарубежных инвесторов постепенно становится головной болью для Минфина, который прогнозирует в этом году дефицит бюджета в 4 триллиона рублей.

Покрывать его ведомство намерено за счет долга, но амбициозный план занять 3 триллиона рублей за третий квартал терпит неудачу. Проблема — в доверии, считает глава Минфина Антон Силуанов. «Объем долга, который мы в этом году займем, во многом будет зависеть и от того, доверяют нам или нет, в том числе иностранцы. Если не будет иностранных инвесторов, мы столько не займем, поэтому нам нужно дорожить этим доверием», — говорил он на Московском финансовом форуме 8 сентября.

«На российский долговой рынок оказывают давление усиление рисков, связанных с политическими протестами в Беларуси и ситуацией вокруг Алексея Навального. Это вынуждает инвесторов выходить из российских активов», — отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По данным ЦБ, в августе нерезиденты сбросили акции и корпоративные облигации на 63,7 млрд рублей. Что касается рынка госдолга, то там иностранцы заняли выжидательную позицию, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Их интерес угас еще в июне — после того, как ЦБ РФ резко снизил ключевую ставку, до 4,5% годовых.

Инвесторы сомневаются, что Эльвира Набиуллина способна еще ниже опустить стоимость займов, подогревая ралли цен на ОФЗ. Кроме того, текущие ставки в глазах иностранцев уже не покрывают страновые риски, указывает Порывай.

Банки-нерезиденты еще весной полностью свернули сделки кэрри-трейд с рублем на денежном рынке, и на данный момент «пока не готовы к возвращению» к этой стратегии, пишет ЦБ.

В отсутствии нерезидентов к выполнению плана бюджета по долгу подключили госбанки. По данным ЦБ, в августе крупнейшие системно значимые кредитные организации прибрели две трети размещенных на аукционах ОФЗ. Впрочем, надолго ли хватит их ресурсов, пока неясно. Существенного притока новых денег в систему нет: по итогам июля отток ликвидности по кредитно-депозитным операциям составил 700 млрд рублей, указывает Порывай.

«Ухудшение настроения на долговом рынке будет играть в пользу усиления контроля над расходами» бюджета, предупреждает Орлова. Минфин может быть вынужден экономить на расходах во второй половине года, что затормозит восстановление экономики после кризиса, считает она.