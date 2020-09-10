Спрятавший в горах знаменитый клад миллионер скончался В эпицентре катастрофического взрыва в Бейруте вспыхнул сильный пожар — город эвакуируют » Имам Большой мечети Мекки намекнул на возможность нормализации отношений с Израилем Имам Большой мечети Мекки, похоже, намекнул на нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией в проповеди, произнесенной 4 сентября. После того как в прошлом месяце Израиль заключил соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами, возник вопрос о том, последует ли их примеру Саудовская Аравия. «The New Arab», базирующееся в Лондоне частное СМИ, финансируемое Катаром, сообщило на выходных, что Абдул Рахман аль-Судаис использовал свою проповедь, чтобы подчеркнуть толерантность и сотрудничество между мусульманами и немусульманами. В частности, он привел примеры дружеских отношений пророка Мухаммеда с евреями. «Перед смертью пророк заложил свой щит еврею; он разделил урожай с земли евреев Хайбара», – сказал он. «Превосходство, которое он показал своему соседу-еврею, привело последнего к исламу». Мухаммед ас-Сагир, египетский исламский ученый, решительно осудил проповедь аль-Судаиса, заявив: «Со священной кафедры Мекки он прокладывает путь к нормализации и предательству». Некоторые другие пользователи социальных сетей также гневно отреагировали на проповедь, заявив, что она приведет к дальнейшей нормализации отношений между Израилем и мусульманскими странами. Источник: Лехаим

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