Имам Большой мечети Мекки намекнул на возможность нормализации отношений с Израилем

Имам Большой мечети Мекки, похоже, намекнул на нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией в проповеди, произнесенной 4 сентября.
После того как в прошлом месяце Израиль заключил соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами, возник вопрос о том, последует ли их примеру Саудовская Аравия. «The New Arab», базирующееся в Лондоне частное СМИ, финансируемое Катаром, сообщило на выходных, что Абдул Рахман аль-Судаис использовал свою проповедь, чтобы подчеркнуть толерантность и сотрудничество между мусульманами и немусульманами. В частности, он привел примеры дружеских отношений пророка Мухаммеда с евреями. «Перед смертью пророк заложил свой щит еврею; он разделил урожай с земли евреев Хайбара», – сказал он. «Превосходство, которое он показал своему соседу-еврею, привело последнего к исламу».
Источник: Лехаим
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