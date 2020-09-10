Газпром сорвал поставки газа в Китай

Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» заметно отстают от планов. За первые восемь месяцев прокачано только 2,3 миллиарда кубометров. Об этом в поздравлении в корпоративной газете заявил гендиректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Бородин.

Между тем, в 2020 году контрактом запланированы поставки 5 миллиардов кубометров. Минимальный объем в соглашении, заключенном по принципу «бери или плати», составляет 4,25 миллиарда кубометров. Для его исполнения надо ускорить поставки в 1,7 раза.

«Сила Сибири» начала работу в декабре прошлого года. Предполагалось, что в 2021 году прокачка вырастет до 10 миллиардов кубометров, а в 2022-м — до 15 миллиардов.



Как показало расследование «Ленты.ру», проблемы с поставками начались практически сразу же. Из-за массовых нарушений в технологии разработки Чаяндинского месторождения, ресурсной базы для «Силы Сибири», около 50 скважин могут так и не выйти на плановый уровень добычи. Работающие на проекте инженеры утверждают, что мощностей для исполнения китайского контракта не хватит.

Дополнительной проблемой станет резкое падение стоимости газа для Китая. Дело в том, что контракт привязан к мировым ценам на нефть и газ с задержкой в девять месяцев. Это означает, в ближайшее время топливо подешевеет в два раза, реагируя на уровень нефтяных котировок в первом квартале текущего года.