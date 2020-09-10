Евросоюз еще на полгода продлил санкции против России﻿

Совет «постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Меры предусматривают ограничения на поездки, а также замораживание активов. Они будут применяться в отношении 175 лиц и 44 организаций.

Ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2021 года.

Ранее ЕС официально продлил до 31 января 2021 года действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России. Также стало известно, что к санкциям ЕС против России присоединились еще шесть стран — Черногория, Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.

Напомним, США и ЕС ввели санкции против РФ в 2012 году в связи с «делом Магнитского», а также после присоединения Крыма и ситуации на Украине в 2014 году, а в 2016 — в ответ на сообщения о том, что Россия якобы поставляет ядерное оружие КНДР, Сирии и Ирану. В августе 2019 года в США ввели второй пакет санкций в отношении России в связи с «делом Скрипалей».