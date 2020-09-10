«Это будет дорого стоить русским»: Госдеп обвинил руководство России в причастности к отравлению Навального

Отравление Алексея Навального со значительной вероятностью состоялось с санкции высшего руководства России, заявил глава Госдепартмента США Майк Помпео.«Есть значительная вероятность того, что это действительно пришло от высокопоставленных российских чиновников», — заявил Помпео, добавив, что США думают над тем, как отреагировать на произошедшее.

«Мир повзрослел и пришел к пониманию того, что так нормальные страны не поступают, и это будет дорого стоить русским», — сказал Помпео.

Он добавил, что Вашингтон «сделает всё возможное», чтобы снизить риск повторения таких ситуаций вновь (цитаты по Reuters).

Навальный «почти полностью восстановился» — во вторник он пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы, сообщает The Insider со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, состояние здоровья Навального «лучше, чем можно было бы ожидать», и ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета.

Врачи допускают физическое восстановление Навального как минимум на 90%, а психологически он уже восстановился практически полностью. По мнению медиков, оппозиционер выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, решивших посадить самолет в Омске, и медиков, которые сразу ввели ему атропин.