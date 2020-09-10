Дрю Бэрримор разочаровалась в институте брака и хочет просто периодических отношений

Дрю Бэрримор разочаровалась в институте брака и хочет просто периодических отношений. Она пообещала больше никогда ен выходить замуж, потому что институт брака — это ужас, по ее мнению. 45-летняя Дрю Бэрримор скоро запустит собственное ток-шоу, где главной темой станут любовь и отношения. Но вот сама актриса заявила, что разочаровалась в институте брака и больше не хочет выходить замуж.

Никогда. Никогда, никогда, никогда. Я больше никогда не выйду замуж! И я также считаю, что люди не должны произносить слово «никогда», но я никогда не выйду замуж. У меня есть два варианта: вычеркнуть и забыть — это не сработало, или быть Элизабет Тейлор. Я никогда больше не хочу быть связанной с кем-то таким образом. Когда вы расстаетесь, то вы просто идете дальше по жизни. Вы разводитесь, и это совсем другое.

Забавно, что мы пытаемся удержать институт, который зародился тогда, когда до ближайшего доступного вам для общения человека надо было три дня скакать на лошади, а продолжительность вашей жизни составляла 30 лет,

— сказала Дрю в интервью People.

Дрю Бэрримор

Но смущает актрису только бюрократическая сторона вопроса — в любовь она по-прежнему верит!

Я безнадежный романтик, и всем на этой планете нужна любовь в той или иной форме. И мы постоянно сражаемся за отношения. Любовь может быть разной для людей. Но она в основе всего. Так что я не могу не исследовать это,

— призналась Бэрримор, объяснив, почему именно отношениям она и решила посвятить свое шоу.

Знаменитость также намекнула, что не ставит крест на своей собственной личной жизни.

Это не значит, что, возможно, я не захочу с кем-нибудь встречаться, особенно когда мои дети пойдут в колледж. Или даже через год я могу быть по уши влюблена. Я открыта для этого. Но я не ищу этого специально, в моей жизни много любви,

— рассказала Дрю.

Дрю Бэрримор с бывшим мужем Уиллом Копельманом

Напомним, что впервые Бэрримор вышла замуж в 1994 году за владельца бара Джереми Томаса, но уже два месяца спустя подала на развод. В 2001 году Бэрримор вышла замуж за комика Тома Грина. На этот раз она рассталась со своим супругом через пять месяцев.

В 2012 году актриса связала себя узами брака с консультантом по искусству Уиллом Копельманом, с которым у нее есть дочери — семилетняя Фрэнки и шестилетняя Олив. С Уиллом Дрю развелась в 2016 году.

Дрю Бэрримор с бывшим мужем и дочерью Фрэнки