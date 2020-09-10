Дочь Умы Турман назвала свою болезнь «величайшим даром в жизни»

Недавно 22-летняя дочь Умы Турман, Майя Хоук, дала интервью на радио NPR, где немного рассказала о своем заболевании — у Майи дислексия, из-за чего ей трудно читать и писать. Но юная актриса считает это «даром».

Меня выгнали из школы из-за того, что я не могла читать, когда была ребенком. И я пошла в специальную школу для детей с ограниченными возможностями. Мне потребовалось много времени, чтобы научиться читать, да и сейчас это дается непросто,— поделилась Майя.

Было очень трудно быть в классе для отстающих. Все мои сверстники об этом знали. Некоторые издевались. Но мои родители [Итан Хоук и Ума Турман] молодцы, они поддерживали меня и вдохновляли на творчество, — отметила звезда «Очень странных дел».

Она говорит, что воспринимает дислексию как «величайший дар»:

В сегодняшнем мире так много возможностей. Из-за моих ограничений я очень полюбила письмо и чтение и с радостью наблюдаю, как расту в этом.

Кстати, в прошлом году Майя выпустила свой первый музыкальный альбом. Пластинка называется Blush.

Blush — это совокупность тайных посланий, скрытых коммуникаций с людьми в моей жизни, — объяснила Майя. Часть выручки от продажи нового альбома она пожертвовала на благотворительность.