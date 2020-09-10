Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

На смену периоду глобализации, длившемуся с 1980 года, приходит «эпоха беспорядка», говорится в исследовании Deutsche Bank.

Как передает РБК, автор доклада Джим Рейд отмечает, что характерной чертой нового периода станет преимущество экономики Китая перед США. По мнению экспертов, экономическое противостояние этих стран будет напоминать отношения Соединенных Штатов и СССР времен холодной войны.

В докладе прогнозируется дальнейший рост глобального долга, политика «вертолетных денег» от центральных банков и усиление влияния молодых людей, ставших взрослыми в XXI веке, в том числе с точки зрения электорального веса. Также «эпоха беспорядка» будет отмечена ростом инфляции, озабоченностью вопросами климата, ужесточением конкуренции поколений и новой технологической революцией.

При этом эксперты отмечают, что новые реалии могут повлиять на текущие глобальные оценки.