Часть китайской тяжелой ракеты упала на деревню

7 сентября с китайского космодрома Тайюань состоялся запуск ракеты Long March 4B Она успешно вывела на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Гаофэнь-11 02».



Через некоторое время после запуска в китайских соцсетях стали появляться видео, демонстрирующие падение первой ступени Long March 4B. Отработанный компонент упал на окраине одной из деревень в провинции Шэньси. После удара над местом падения ступени поднялся столб характерного оранжевого дыма. Это пары ракетного топлива — смеси тетроксида диазота и несимметричного диметилгидразина. Оба вещества весьма токсичны и опасны для человека.

Подобные инциденты не редкость для КНР. Три из четырех основных китайских космодромов находятся во внутренних районах страны. Отработанные ступени и боковые ускорители стартующих с них ракет падают на сушу. Китайские власти заявляют, что предупреждают население о предстоящих запусках и эвакуируют жителей из потенциально опасных районов. Но, несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, где можно увидеть падающие в опасной близости от населенных пунктов фрагменты ракет-носителей.

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