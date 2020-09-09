Звезда фильма «Стражи галактики» рассказал, как поборол коронавирус без медпрепаратов

Американский актер Майкл Рукер, известный многим по роли Йонду в фильме «Стражи галактики», рассказал, что переболел коронавирусом.

Артист решил поэкспериментировать и в борьбе с вирусом отказался от лекарств. О необычных методах лечения от COVID-19 артист рассказал в Facebook. По словам Рукера, он сделал это сознательно, поскольку считает, что «настоящая битва происходит внутри, на клеточном уровне».

Среди этой эпической битвы я пришел к выводу, что когда COVID-19 проникает в ваше тело, снаружи можно сделать не так уж и много. Настоящая битва происходит внутри, на клеточном уровне. Я решил не принимать никаких дополнительных лекарств, витаминов или добавок. Я чувствовал, что если бы моя иммунная система не была готова к этой битве, весь этот лишний материал только помешал бы мне, поскольку почки и печень могли бы серьезно пострадать … Но это мое личное мнение, точно не вывод какого-то научного исследования — отметил актер.

Рукер поделился, что в течение этой борьбы с коронавирусом чувствовал себя по-разному — ему было и очень плохо, и очень хорошо, бывало и такое, что артист чувствовал себя «получеловеком». И, наконец, актер победил COVID-19.