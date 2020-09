Microsoft раскрыла стоимость Xbox Series X » Западные ученые заподозрили фейк в иcпытаниях российской вакцины от Covid Результаты испытаний российской вакцины от коронавируса, опубликованные в британском журнале The Lancet, содержат статистические анономалии, из-за которых выводы исследователей представляются неправдоподобными.Как сообщает Bloomberg , с таким заявлением в открытом письме выступил профессор Университета Темпл Энрико Буччи, к которому присоединились более десятка других ученых. Lancet опубликовал результаты ранней стадии испытаний на прошлой неделе — спустя месяц после того, как вакцина «Спутник V» была официально зарегистрирована. Решение правительства РФ одобрить препарат на основании начальных результатов вызвало масштабную критику, поскольку вакцины обычно не допускаются к использованию до проведения широкоохватной оценки их эффективности и безопасности. Внешние эксперты впервые получили возможность проанализировать российские данные и обнаружили в них «несколько различных причин для беспокойства», говорится в письме. В частности, ученых тревожит предположительно идентичный уровней антител у ряда участников испытаний, получивших прививку. «Все сводится к тому, что подозрительно похожи данные, полученные в разных экспериментах. А также разница между результатами, скажем, по титру антител между разными добровольцами выглядит искусственной», — коротко описывает суть претензий молекулярный биолог Ирина Якутенко. «Там не равномерный разброс цифр, а как будто ступеньки, причем у разных людей величина этих ступенек одинакова. Даже если это, например, разбавления антител, то странно, что так у многих людей они одинаковы», — отмечает она. Редакция британского медицинского журнала The Lancet выступает за проведение научной дискуссии по поводу предположительно аномальных данных в статье о результатах испытаний российской вакцины, сообщили ТАСС в пресс-службе издания. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разрабатывающий вакцину, сообщил Meduza, что ошибок в исследовании не было. «Если редакция The Lancet обратится за пояснениями, мы готовы ответить», — заявил заместитель директора по научной работе Денис Логунов, добавив, что не планирует отвечать на открытое письмо ученых. Член-корреспондент РАН, профессор Университета Северной Каролины (США) МГУ Александр Кабанов напоминает, что критика научных статей является частью нормального научного процесса, «тем более когда речь идет о работах огромной социальной значимости, таких как вакцина или лекарство в условиях пандемии». По его словам, наличие такой критики не означает, что полученные исследователями результаты ошибочны. Три месяца назад из двух ведущих научных журналов, включая The Lancet, были отозваны статьи американских ученых после критики опубликованных результатов и отказа предоставить первичные данные их работ о результатах применения некоторых лекарств для лечения COVID-19, напоминает он.

