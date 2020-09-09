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Япония назвала Китай основной угрозой безопасности

Глава Минобороны Японии Таро Коно призвал США совместно следить за поведением Китая в регионе, так как он значительно наращивает расходы на оборону.

По словам министра, раньше действия КНР вызывали озабоченность, но сейчас представляют реальную угрозу безопасности Японии.

В частности, в Японии видят намерения Китая изменить статус-кво в регионе с применением силы, и в последние десятилетия эти попытки становятся все более активными.

«Китай стал угрозой безопасности Японии, у них есть возможности и есть намерение, мы должны очень внимательно следить за их поведением», — заявил Коно.

9 сентября, 2020 | Tags: , | Category: Мир, Новости, США ﻿
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