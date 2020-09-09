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Вокалист группы Little Big Антон Лиссов впервые станет отцом

Звездный беби-бум продолжается! Теперь о скором прибавлении в семье сообщил участник популярной группы Little Big Антон Лиссов. 41-летний вокалист и музыкант поделился в своем блоге фотографией с женой Анжеликой Ивановой, у которой уже заметен округлившийся живот.

Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу — пацан! Ждем скоро! Ну что, как назовем?

— написал Антон.

Анжелика Иванова и Антон Лиссов 

Анжелика Иванова и Антон Лиссов

Похоже, пара, как и многие другие, воспользовалась затишьем в общественной жизни из-за карантина и несколько месяцев скрывала беременность Анжелики.

 

Напомним, отношения Лиссов и Иванова зарегистрировали в марте этого года. Свадьба стала сюрпризом даже для самых преданных поклонников группы, так как музыкант не афишировал свою личную жизнь после расставания в 2018 году с Викторией Головачевой, брак с которой продлился шесть лет. Дети в этом союзе не появились.

9 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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