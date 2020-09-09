В России внезапно значительно выросла смертность

Естественная убыль населения России за январь–июль 2020 года составила почти 316,4 тыс. человек, что больше, чем за 12 месяцев всего 2019 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на последние данные Росстата.

В сравнении с прошлым годом июль стал наихудшим месяцем по соотношению рождаемости и смертности в России и худшим в этом году по количеству зарегистрированных смертей. Органы статистики зарегистрировали 181,5 тыс. смертей в июле (рекорд с 2010 года), смертность выросла почти на 20%. Рождаемость в России в июле снизилась — на 7,1% в годовом выражении: это 130,7 тыс. новорожденных против 140,7 тыс. новорожденных годом ранее.

Показатель естественной убыли населения в июле составил 50,8 тыс. человек. В аналогичном периоде прошлого года фиксировали 151,9 тыс. смертей и убыль населения 11,2 тыс. человек.