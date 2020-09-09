В Китае зафиксировали более 900 млн интернет-пользователей

По состоянию на конец первого квартала количество пользователей интернета в Китае увеличилось до отметки примерно в 903.59 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные последнего полугодичного опроса, проведенного Китайским информационным центром сети интернет (CNNIC).



Годовой рост количества пользователей составил 7.38% и соответствовал плотности абонентов при проникновении на уровне 64.5%, отмечают в CNNIC. 896.9 миллиона пользователей (или же 99.2% от общего количества) использовали для доступа мобильные гарнитуры. В период с июля 2019 по март 2020 среднестатистический пользователь проводил в сети по 30.8 часа в неделю.

По состоянию на конец 2019 года число абонентов услуги FTTH / O (оптоволокно в дом / офис) достигло отметки в 417.40 млн, что составляет 92.9% от общего количества абонентов фиксированного широкополосного доступа в интернет.

Средняя скорость загрузки данных в широкополосных сетях фиксированного доступа достигла к концу третьего квартала 2019 года отметки в 37.69 Мбит/сек, увеличившись на 50.8%. При этом в мобильных сетях 4G данный показатель составил 24.02 Мбит/сек – при росте на 11.9%.

К концу 2019 года в Китае было зарегистрировано 387.51 миллиона адресов IPv4 и 50 877 блоков / 32 адреса IPv6, а также 4.97 миллиона web-сайтов и 50.94 миллиона доменных имён.

По состоянию на конец 2019 года общая пропускная способность международного сегмента сети интернет в Китае составляла 8 827.751 Гбит/сек, при этом 98% всего трафика приходилось на долю China Mobile, China Telecom и China Unicom.