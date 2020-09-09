В Британии в дома престарелых поселят роботов

Британские ученые планируют разработать специальных роботов и внедрить их в дома престарелых. Работу над созданием спецмашин ведут специалисты из Университета Бедфордшира, пишет Popmech.

Они уже отправили робота-гуманоида «Pepper» в одну из клиник компании Advinia Healthcare. Этот робот, по словам ученых, умеет считывать человеческие эмоции: анализирует мимику и тон голоса. Он способен поддержать простой разговор и подстроиться под собеседника, узнав о его интересах. Машина также может помогать медицинскому персоналу домов престарелых.

Спустя некоторое время выяснилось, что у людей, общавшихся с Pepper более 18 часов за две недели, улучшалось настроение и психическое здоровье. Кроме того, присутствие робота незначительно снижало чувство одиночества.

Ученые собираются распространить такую практику на другие дома престарелых.