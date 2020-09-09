«  
  »

Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

На Нобелевскую премию мира номинировали американского лидера Дональда Трампа. Как сообщает Fox News, официальное прошение в нобелевский комитет направил представитель норвежского парламента.

Уточняется, что заслугой Трампа стало заключение мирного соглашения между Израилем и ОАЭ, а также он приложил усилия для нормализации отношений между Индией и Пакистаном и между Южной и Северной Кореей. Еще Трамп стал единственным за последние 39 лет президентом США, который не втянул свою страну в вооруженный конфликт, отмечено в прошении.

Трампа уже выдвигали на Нобелевскую премию мира два года назад, но тогда он ее не получил.

9 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  