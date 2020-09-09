Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

На Нобелевскую премию мира номинировали американского лидера Дональда Трампа. Как сообщает Fox News, официальное прошение в нобелевский комитет направил представитель норвежского парламента.

Уточняется, что заслугой Трампа стало заключение мирного соглашения между Израилем и ОАЭ, а также он приложил усилия для нормализации отношений между Индией и Пакистаном и между Южной и Северной Кореей. Еще Трамп стал единственным за последние 39 лет президентом США, который не втянул свою страну в вооруженный конфликт, отмечено в прошении.

Трампа уже выдвигали на Нобелевскую премию мира два года назад, но тогда он ее не получил.