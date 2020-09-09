Тихановскую предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Евровоюз может выдвинуть лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира. Это было бы сигналом, написал бывший премьер Польши Дональд Туск в Twitter.

По его словам, сделать это можно было бы, чтобы «отдать дань уважения всем белорусам, участвовавшим в этом самом мирном движении за многие годы». «Я считаю, что это будет сильным сигналом», — добавил Туск.

Ранее сообщалось о намерении выдвинуть на Нобелевскую премию мира Трампа — за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире.