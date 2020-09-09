Сестры Кардашьян снялись в откровенных нарядах в рекламе запуска парфюма

Звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательницы Ким, Хлои и Кортни Кардашьян снялись в рекламе новых духов бренда KKW Beauty в откровенных образах. Фотографии появилась на страницах сестер в Instagram.

На размещенных кадрах звезды позируют в шелковых кроп-топах разных моделей и юбках-макси с вырезами, которые открывают ноги. Отмечается, что одежда были изготовлена эксклюзивно для Кардашьян брендом Di Petsa. При этом цвета нарядов, а именно рубиновый, изумрудный и голубой, символизируют три флакона парфюма из коллекции Diamonds.

Стоимость духов будет составлять 40 долларов (около трех тысяч рублей), а набор из трех ароматов — 110 долларов (8,4 тысячи рублей). Каждый аромат создан одной из сестер.

Автором съемки выступил модный фотограф Грэг Суэйлс (Greg Swales), который ранее сотрудничал с такими изданиями, как Harper’s Bazaar, ELLE и L’Officiel. Визажистами стали Тоня Брювер (Tonya Brewer) и Эш Холм (Ash Holm).