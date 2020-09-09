Селена Гомес в деталях рассказала о своей личной жизни и психической болезни

28-летняя Селена Гомес на днях стала новой героиней YouTube-ролика голландского визажиста и бьюти-блогера Никки де Ягер, которая в начале этого года совершила каминг-аут как трансгендерная женщина. Никки пригласила к себе Селену, чтобы протестировать на себе продукты из новой косметической линейки звезды под названием Rare Beauty.

Параллельно с нанесением макияжа де Ягер разговаривала с Селеной на самые разные темы. В какой-то момент речь зашла о личной жизни Гомес. Певица призналась, что ей было довольно сложно строить отношения в период карантина, а также рассказала, что о ней думали все бывшие возлюбленные.

Устраивать личную жизнь на карантине довольно тяжело! Нет, это не призыв для всех заинтересовавшихся поклонников. Знаешь, это довольно забавно, потому что это звучит так, будто я жажду завести бойфренда. Нет, я совсем не это имела в виду. С парнями все слишком сложно. Все мои бывшие считают меня сумасшедшей, но на самом деле мне все равно, что они думают!

— поделилась Селена.

Селена Гомес

Напомним, что самые длительные отношения у Селены Гомес были с Джастином Бибером. Пара начала встречаться в 2010 году, периодически расставалась и сходилась вновь, а окончательно разорвала отношения в марте 2018 года. В своих интервью певица неоднократно называла эти отношения токсичными и призналась, что была чрезвычайно рада наконец закрыть эту главу своей жизни.

Ты привыкаешь, что у вас то страсть, то разочарования, то ссоры, и думаешь, что это и есть любовь. И я долго верила в это. Сейчас я хочу настоящих отношений. Чтобы они не были созависимыми, сложными, с проблемами в общении,

— рассказывала Гомес о своих отношениях с Джастином.

Селена Гомес и Джастин Бибер

Кстати, во время недавнего выпуска своего кулинарного шоу Селена призналась, что хотела бы, чтобы поклонники в первую очередь запомнили ее именно благодаря ее творчеству, а не бурной личной жизни. Звезда утверждает, что ей не нравится, когда некоторые люди называют ее просто девушкой, которая «встречалась с тем-то человеком».