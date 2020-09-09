Рубль ускорил падение вслед за обвалом нефти

Рубль ускорил падение на Московской бирже и обновил 4-месячные антирекорды к доллару и 4-летние — к евро на фоне нарастающего риска санкций против России, к которому добавился обвал цен на нефть.На новостях о том, что Саудовская Аравия второй месяц подряд снижает цены для клиентов на всех рынках, предлагая скидки до 1,5 долларов за баррель, во вторник фьючерсы на сорт Brent впервые с конца июня пробили отметку 40 долларов за бочку.

На 18.44 мск октябрьские контракты торгуются по 39,5 доллара, теряя 6% за день и почти 15% с начала месяца. Обвал нефтяных котировок в Нью-Йорке превышает 8% — до 36,4 доллара за баррель WTI.

Курс доллара на торгах в Москве растет на 76 копеек, до 76,5250 рубля, обновляя максимумы с конца апреля. Евро впервые с февраля 2016 года удалось закрепиться выше 90 рублей: сделки с расчетом «завтра» проходят по 90,1650 рубля. Рубль остался «без сырьевой опоры и впал в кому на фоне глобального ухода рынка от рисков», говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари»: вместе с нефтью стремительно падает рынок акций США.

В игру на валютном рынке, похоже, включились крупные спекулянты: отечественные и зарубежные инвесторы опасаются введения очередных санкций против России из-за отравления Алексея Навального, констатирует аналитик «Финама» Сергей Дроздов.

Германия и Евросоюз настойчиво призывают Кремль объясниться, Организация по запрещению химического оружия рассматривает возможность расследования в отношении России, в то время как НАТО требует раскрыть все данные по программе «Новичок».

Шансов на то, что Москва пойдет на уступки немного. «Пока тема возможных санкций обсуждается <…>, рубль будет оставаться под давлением», — говорит Дроздов. Следующая остановка — 78 рублей за доллар и 92 — за евро, «если в самое ближайшее время не поступит обнадеживающих сигналов», говорит эксперт «БКС Брокер» Михаил Зельцер.

Среднесрочная цель по доллару — «хорошо за 100 рублей» , пессимистичен управляющий активами 1.618 Capital AG Валентин Егоров. Основные причины — это огромный бюджетный дефицит в связи с «закрытием экономики во время эпидемии; проблемы с долларовой ликвидностью из-за обвала экспортной выручки и рост интенсивности вывода капитала из страны», поясняет он.

Девальвация, вспышка инфляции вслед за ней — это всегда «налог» на карманы потребителей, но слабый рубль выгоден правительству, которое держит резервы в иностранной валюте и с начала года получило 2,2 триллиона рублей прибыли на переоценке, указывает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

Кроме того, падение курса рубля спасает сырьевые отрасли, добавляет он: «Мировые цены на нефть и газ в долларах упали, но в рублях (после девальвации) остались теми же или даже выросли. Рублевая выручка сырьевой компании может даже стать больше, чем до кризиса. Ее затраты — в рублях. Значит, она — на плаву и никто не удивится, если она покажет прибыль».