Россиян проверили на готовность к присоединению Белоруссии

Всероссийский центр изучения общественного мнения решил проверить, как россияне относятся к идее присоединения Белоруссии, где уже месяц продолжаются протесты против переизбрания правящего 26 лет Александра Лукашенко.В ходе опроса , проведенного 20 августа, ВЦИОМ выяснил, что мнения граждан разделены практически поровну, при этом доля сторонников слияния за последние полтора года увеличилась.

39% респондентов заявили, что хотели бы объединения РФ и Белоруссии в единое государство против 35% в январе 2019-го.

22% считают правильным вариант равноправного слияния двух стран (их доля выросла на 4 п.п.), а 17% высказываются за «вхождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов Российской Федерации» (их доля не изменилась).

Против объединения и за «просто хорошие добрососедские отношения» выступают 43% — на 5 п.п меньше, чем год назад.

Столько же — 43%, — по данным ВЦИОМа, вообще не в курсе существования Союзного государства России и Белоруссии, преимущественно это молодежь и люди в возрасте до 35 лет. Еще 41% заявили, что «что-то слышали» о союзе, но не знают подробностей. Хорошо осведомлены лишь 16% населения.

Поглощении Белоруссии и Россией рассматривалось в Кремле как способ продлить власть Владимира Путина, который в этом сценарии мог бы возглавить новое государство и таком образом обойти закрепленное в Конституции ограничение на «два срока подряд», рассказывали ранее Bloomberg источники в Кремле.

Но уговорить Лукашенко оказалось трудно, а кроме того, чиновники испугались, что идею не одобрит белорусское общество, и в итоге было решено просто переписать Конституцию.

Теперь, впрочем, ослабленный Лукашенко стал сговорчивее. Столкнувшись с сильнейшим политическим кризисом за всю историю страны и обратившись за помощью к Москве, он стал активнее апеллировать к единству двух стран и народов. 1 сентября Лукашенко заявил, что у россиян и белорусов «общее отечество — от Бреста до Владивостока».

13 сентября Лукашенко приедет с визитом в Москву, но по его итогам объединения не состоится, заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь», — сказал он.

Нет на повестке дня и ключевого вопроса для возможного объединения — отказа Минска от собственного эмиссионного центра и перехода на российский рубль. «Это все-таки вопрос воли двух стран. Пока такой воли никем не озвучивалось», — сообщил Песков.