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Россиян проверили на готовность к присоединению Белоруссии

Всероссийский центр изучения общественного мнения решил проверить, как россияне относятся к идее присоединения Белоруссии, где уже месяц продолжаются протесты против переизбрания правящего 26 лет Александра Лукашенко.В ходе опроса, проведенного 20 августа, ВЦИОМ выяснил, что мнения граждан разделены практически поровну, при этом доля сторонников слияния за последние полтора года увеличилась.

39% респондентов заявили, что хотели бы объединения РФ и Белоруссии в единое государство против 35% в январе 2019-го.

22% считают правильным вариант равноправного слияния двух стран (их доля выросла на 4 п.п.), а 17% высказываются за «вхождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов Российской Федерации» (их доля не изменилась).

Против объединения и за «просто хорошие добрососедские отношения» выступают 43% — на 5 п.п меньше, чем год назад.

Столько же — 43%, — по данным ВЦИОМа, вообще не в курсе существования Союзного государства России и Белоруссии, преимущественно это молодежь и люди в возрасте до 35 лет. Еще 41% заявили, что «что-то слышали» о союзе, но не знают подробностей. Хорошо осведомлены лишь 16% населения.

Поглощении Белоруссии и Россией рассматривалось в Кремле как способ продлить власть Владимира Путина, который в этом сценарии мог бы возглавить новое государство и таком образом обойти закрепленное в Конституции ограничение на «два срока подряд», рассказывали ранее Bloomberg источники в Кремле.

Но уговорить Лукашенко оказалось трудно, а кроме того, чиновники испугались, что идею не одобрит белорусское общество, и в итоге было решено просто переписать Конституцию.

Теперь, впрочем, ослабленный Лукашенко стал сговорчивее. Столкнувшись с сильнейшим политическим кризисом за всю историю страны и обратившись за помощью к Москве, он стал активнее апеллировать к единству двух стран и народов. 1 сентября Лукашенко заявил, что у россиян и белорусов «общее отечество — от Бреста до Владивостока».

13 сентября Лукашенко приедет с визитом в Москву, но по его итогам объединения не состоится, заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь», — сказал он.

Нет на повестке дня и ключевого вопроса для возможного объединения — отказа Минска от собственного эмиссионного центра и перехода на российский рубль. «Это все-таки вопрос воли двух стран. Пока такой воли никем не озвучивалось», — сообщил Песков.

9 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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