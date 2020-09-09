Российский военный спутник в космосе возможно был атакован

Российский телекоммуникационный спутник «Экспресс-80», который был запущен в июле с космодрома Байконур, получил повреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли. Основной корпус аппарата по видимому был атакован неизвестным предметом и пробит навылет. При этом разрушен именно аппаратный отсек этого достаточно тяжелого спутника, имеющего двойное (военное и гражданское) назначение.
По словам одного из собеседников, официальная версия — в аппарат мог попасть космический мусор. «Экспресс-80» вывела на орбиту 31 июля вместе с аппаратом «Экспресс-103» ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». Однако характер повреждений говорит о возможной и преднамеренной атаке.
Другой источник РИА Новости сообщил, что двигатель остался цел, аппарат продолжает довыведение. По его словам, последствия происшествия станут понятны после того, как спутник окажется в рабочей точке.
Спутник «Экспресс-80» предназначен для фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России в том числе в шифрованном режиме.
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