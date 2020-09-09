Репортер пережил удар ножом во время съемок

Репортер американского телеканала WCVB-TV Channel 5 Тед Вайман (Ted Wayman) пережил удар ножом, который нанес ему неизвестный мужчина во время съемок в Бостоне. Об этом сообщает The Boston Globe.

По словам представителя телеканала, Вайман работал над очередным репортажем в районе площади Копли сквер, где на него и напали. Коллега, проводивший вместе с журналистом съемки, оказал ему первую помощь. Затем пострадавший был доставлен в больницу. Отмечается, что его жизни ничто не угрожает.

Полиция Бостона при этом отказалась комментировать произошедшее. В отделении в ответ на запрос издания указали, что в тот же день действительно был задержан 44-летний мужчина по подозрению в нападении с ножом на другого человека. Однако в полиции не стали называть имя пострадавшего.