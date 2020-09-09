Религия и опиум действуют на мозг одинаково — ученые

Учёные из Школы медицины Университета штата Юта выяснили, почему многие люди склонны уходить в религию, что называется, «с головой» и на всю жизнь, а также соблюдать религиозные правила и верить в чудеса. Оказывается, те духовные переживания, которые они при этом испытывают, активируют систему вознаграждения в мозге так же, как любовь, секс, азартные игры, наркотики и музыка.

Так что и религия, и опиум воздействуют на одну и ту же систему головного мозга, хотя фразу, связывающую первое и второе, произнес не нейроучёный и даже не Карл Маркс.

О результатах столь любопытного исследования сообщается в журнале Social Neuroscience.

Во время МРТ сканирования 19 молодых взрослых членов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, в том числе семь женщин и 12 мужчин, в течение часа выполняли задачи, которые должны были вызывать духовные переживания. Исследование включало шесть минут отдыха, шесть минут аудиовизуального контроля (видео с подробным описанием статистики их церковного членства), восемь минут прослушивания цитат мормонов и разных религиозных лидеров по всему миру, восемь минут чтения знакомых отрывков из книги мормонов, 12 минут аудиовизуальных стимулов (церковные видеофильмы о семье, Библейские сюжеты и другие с эмоциональным религиозным содержанием), и, наконец, ещё восемь минут цитат.

Во время части исследования, касающейся цитат, участников, каждый из которых был ярым приверженцем религии, после каждой новой цитаты спрашивали «Вы чувствуете дух?». Участники оценивали свои ощущения по шкале от «не чувствую» до «очень сильное чувство».

Учёные собрали подробную оценку чувств участников, которые практически всегда сообщали, что испытывали различные ощущения, характерные для богослужений. Они описывали умиротворение и физическое ощущение тепла. Многие во время сканирования плакали. В одном эксперименте участники даже нажимали специальные кнопки, когда испытывали пик духовного экстаза во время просмотра церковных фильмов.



ФМРТ-сканирование демонстрирует регионы мозга, которые активизируются тогда, когда участники испытывают яркие духовные ощущения. По скану видно, что становится активным в том числе и центр награды в прилежащем ядре головного мозга. Image is credited to Jeffrey Anderson.

На основе фМРТ-сканирования учёные обнаружили, что мощные духовные чувства связаны с активацией прилежащего ядра – критической области мозга для обработки информации, связанной с удовольствием и вознаграждением. Пик активности начинался за 1-3 секунды до того, как участники нажимали на кнопку, и повторялся в каждой из задач. Как только люди достигали этого пика, у них учащались дыхание и пульс.

Кроме этого исследователи обнаружили, что духовные чувства связаны также с активацией медиальной префронтальной коры, которая отвечает за задачи, включающие оценку, суждения и моральные рассуждения. Духовные ощущения также затрагивали области мозга, связанные с вниманием.

«Религиозный опыт обладает, пожалуй, наиболее сильным влиянием на принятие решений, которые затрагивают всех нас, причём, как хороших, так и не очень. Понимание того, что происходит в мозге, может внести в этот процесс рациональное зерно», – говорит старший автор и нейрорадиолог Джефф Андерсон (Jeff Anderson), отмечая то, что ещё неизвестно, как в таких случаях реагируют последователи других религий.

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