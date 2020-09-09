Пользователю запретили 100 лет играть в World of Warcraft за критику виртуальных протестов

Польское издание BOOP сообщило, что одному пользователю запретили 100 лет играть в World of Warcraft за критику виртуальных протестов против расизма.

На 4chan забаненный игрок опубликовал скриншот сообщения Blizzard. Из него следует, что пользователя заблокировали до 31 декабря 2120 года за троллинг или оскорбления, а также за то, что он мешал проводить внутриигровые протесты движения Black Lives Matter. Напомним, сейчас в США идут настоящие протесты против расизма, и внутриигровые приурочены были к тому же.

Сам игрок утверждает, что никого не оскорблял, а лишь пытался напомнить о том, что игра не связана с политикой. Сама компания Blizzard ситуацию пока не прокомментировала.