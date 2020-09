В Британии в дома престарелых поселят роботов Пользователю запретили 100 лет играть в World of Warcraft за критику виртуальных протестов » Основное шоу Ким Кардашьян закрывают Ким Кардашьян на своей странице в Instragram заявила о закрытии шоу «Семейство Кардашьян» («Keeping Up with the Kardashians») в 2021 году, после 14 лет в эфире (первый сезон вышел в 2007 году на телеканале E!). Следующий сезон будет последним. Нашим замечательным фанатам — С тяжелым сердцем мы всей семьей приняли трудное решение попрощаться с «Keeping Up with the Kardashians». После 14 лет, 20 сезонов, сотни эпизодов и множество спин-оффов, мы безмерно благодарны всем, кто смотрел нас все эти годы — наши хорошие и плохие времена, счастье , слезы, многочисленные отношения и рождение детей. Мы всегда будем хранить прекрасные воспоминания и благодарить бесчисленное количество людей, которых встретили на своем пути. Спасибо тысячам людей и компаний, которые стали частью этого жизненного опыта, и, что наиболее важно, особое спасибо Райану Сикресту за веру в нас, Е! за то, что были нашими партнерами, и продакшн команду в Bunim/Murray, которая потратила бесчисленные часы, документируя нашу жизнь. Наш последний сезон выйдет в эфир в начале следующего года, в 2021 году. Без KUWTK я бы не была там, где нахожусь сегодня. Я невероятно благодарна всем, кто наблюдал и поддерживал меня и мою семью в течение последних 14 невероятных лет. Это шоу сделало нас такими, какие мы есть, и я навсегда останусь в долгу перед всеми, кто сыграл роль в формировании наших карьер и навсегда изменил нашу жизнь. С любовью и благодарностью, Ким

