NASA отказалось от покупки места на «Союзе»

NASA отказалось от покупки места на российском корабле «Союз» для доставки своего астронавта на Международную космическую станцию (МКС) весной будущего года. Данные об этом содержатся в годовом отчете Роскосмоса за 2019 год, передает РИА «Новости».
Весной руководитель NASA Джим Брайденстайн сообщил, что не исключен вариант покупки места на пилотируемом корабле «Союз МС-18», стартующем в апреле 2021 года. В августе источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что на «Союзе МС-18» впервые в истории МКС будет экипаж, состоящий только из российских космонавтов. Но до этого момента официального подтверждения этой информации не было.
При этом в начале 2020 года США сообщили о готовности купить услуги по доставке только одного астронавта на МКС осенью этого года. Сейчас обсуждаются условия.
Напомним, в декабре 2019 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить NASA по одному месту на кораблях «Союз МС-17» со стартом в октябре 2020 года и «Союз МС-18» со стартом в апреле 2021 года.
Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до октября 2021 года на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей.
С 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях «Союз» на сумму более $4 млрд для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с $20 до $90 млн.
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