Кэти Холмс тайно встречается с ресторатором Эмилио Витоло

После развода с Томом Крузом, от которого Кэти Холмс родила дочь Сури (сейчас ей уже 14 лет), личная жизнь актрисы оставалась в тени. В прессе неоднократно писали о ее романе с актером Джейми Фоксом, но официально свои отношения пара никак не комментировала. По слухам, в прошлом году они разошлись.

Джейми Фокс и Кэти Холмс

И вот, похоже, в жизни 41-летней Кэти появилась новая любовь, и скрывать ее она пока не намерена. В одном из ресторанов Нью-Йорка Холмс заметили в компании известного шеф-повара и ресторатора, 33-летнего Эмилио Витоло — младшего. Пара не скрывала своих чувств, обнималась и целовалась.

Эмилио Витоло

Отец Эмилио владеет рестораном Emilio’s Ballato, который пользуется популярностью среди знаменитостей. Так, поклонниками заведения являются Вупи Голдберг, Джастин Бибер, Рианна, Джо Джонас, Брэдли Купер и другие. Так что, возможно, и с Кэти Эмилио познакомился на работе. Ну а сама Холмс решила попытаться построить отношения не с коллегой по цеху.

Эмилио Витоло и Джо Джонас

Индустрия очень жестока к отношениям,

— так один из инсайдеров прокомментировал ее расставание с Джейми Фоксом, намекнув на то, что в Голливуде сложно наладить личную жизнь.

Кэти Холмс и Том Круз

Сама Кэти, похоже, придерживается такого же мнения. Вот как она вспоминала свой брак с Томом Крузом.

Это было напряженное время. К нам было приковано столько внимания, а у меня на руках был еще и маленький ребенок,

— призналась актриса в интервью InStyle.