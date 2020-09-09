Кэти Холмс тайно встречается с ресторатором Эмилио Витоло

После развода с Томом Крузом, от которого Кэти Холмс родила дочь Сури (сейчас ей уже 14 лет), личная жизнь актрисы оставалась в тени. В прессе неоднократно писали о ее романе с актером Джейми Фоксом, но официально свои отношения пара никак не комментировала. По слухам, в прошлом году они разошлись.
Джейми Фокс и Кэти Холмс
И вот, похоже, в жизни 41-летней Кэти появилась новая любовь, и скрывать ее она пока не намерена. В одном из ресторанов Нью-Йорка Холмс заметили в компании известного шеф-повара и ресторатора, 33-летнего Эмилио Витоло — младшего. Пара не скрывала своих чувств, обнималась и целовалась.
Эмилио Витоло
Отец Эмилио владеет рестораном Emilio’s Ballato, который пользуется популярностью среди знаменитостей. Так, поклонниками заведения являются Вупи Голдберг, Джастин Бибер, Рианна, Джо Джонас, Брэдли Купер и другие. Так что, возможно, и с Кэти Эмилио познакомился на работе. Ну а сама Холмс решила попытаться построить отношения не с коллегой по цеху.
Эмилио Витоло и Джо Джонас
Индустрия очень жестока к отношениям,
— так один из инсайдеров прокомментировал ее расставание с Джейми Фоксом, намекнув на то, что в Голливуде сложно наладить личную жизнь.
Кэти Холмс и Том Круз
Сама Кэти, похоже, придерживается такого же мнения. Вот как она вспоминала свой брак с Томом Крузом.
Это было напряженное время. К нам было приковано столько внимания, а у меня на руках был еще и маленький ребенок,
— призналась актриса в интервью InStyle.
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