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Израильский стартап запускает производство 3D-принтеров для печати искусственных стейков

Стартап из Израиля Redefine Meat в 2021 году планирует начать серийное производство промышленных 3D-принтеров для печати стейков, имитирующих говядину, на растительной основе. Об этом заявили в израильской компании, сообщает Reuters.

Redefine Meat делает упор не на альтернативах говяжьему фаршу или колбасам, а на целых стейках — области рынка, которая еще не стала мейнстримом.

Принтеры будут имитировать структуру мышц животного. «Мы проанализировали различные компоненты, которые делают говяжий стейк аппетитным, и выделили три основных компонента — мышцы, кровь и жир», — говорит технолог стартапа Алексей Томсов.

Пока 3D-принтеры Redefine Meat могут выпускать около 6 килограмм продукта в час, но компания обещает усовершенствовать технологию. Принтеры следующего поколения, по словам сотрудников Redefine Meat, будут производить до 20 килограмм в час.

Сообщается, что цена такого мяса будет сравнима с ценой настоящего.

Перед тем как выпустить свои 3D-принтеры на рынок, компания собирается протестировать производимую продукцию в элитных ресторанах пяти стран, среди которых Израиль, Швейцария и Германия.

Отмечается, что несколько компаний, включая Tesco и Unilever, успешно воспроизводят вкус, запах и текстуру говяжьего фарша. Однако стейки израильского стартапа — более сложный в производстве продукт, имитация по структуре цельного куска мяса, которое делают на основе соевого и горохового белка, кокосового жира и растительного масла.

«Мы имитируем структуру мяса и тканей с помощью 3D-принтера. Эту технологию можно воспроизводить в любых условиях, поэтому мы можем масштабироваться», — отметил генеральный директор компании Эшер Бен-Шитрит.

Как отмечает агентство, рынок имитированного мяса набирает популярность в мире, и к 2029 году продажи «альтернативного мяса» могут достичь $140 млрд.

Стартап Redefine Meat основан в 2018 году. В 2019 году компания получила $6 млн инвестиций.

Видео по ссылке — https://www.facebook.com/watch/?v=1210324305999993&extid=U4WosplIypfId4D6

https://stmegi.com/posts/82954/izrailskiy-startap-zapuskaet-proizvodstvo-3d-printerov-dlya-pechati-iskusstvennykh-steykov/

9 сентября, 2020 | Category: Израиль, Наука, Новости ﻿
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