Израильский стартап запускает производство 3D-принтеров для печати искусственных стейков

Стартап из Израиля Redefine Meat в 2021 году планирует начать серийное производство промышленных 3D-принтеров для печати стейков, имитирующих говядину, на растительной основе. Об этом заявили в израильской компании, сообщает Reuters.
Redefine Meat делает упор не на альтернативах говяжьему фаршу или колбасам, а на целых стейках — области рынка, которая еще не стала мейнстримом.
Принтеры будут имитировать структуру мышц животного. «Мы проанализировали различные компоненты, которые делают говяжий стейк аппетитным, и выделили три основных компонента — мышцы, кровь и жир», — говорит технолог стартапа Алексей Томсов.
Пока 3D-принтеры Redefine Meat могут выпускать около 6 килограмм продукта в час, но компания обещает усовершенствовать технологию. Принтеры следующего поколения, по словам сотрудников Redefine Meat, будут производить до 20 килограмм в час.
Сообщается, что цена такого мяса будет сравнима с ценой настоящего.
Отмечается, что несколько компаний, включая Tesco и Unilever, успешно воспроизводят вкус, запах и текстуру говяжьего фарша. Однако стейки израильского стартапа — более сложный в производстве продукт, имитация по структуре цельного куска мяса, которое делают на основе соевого и горохового белка, кокосового жира и растительного масла.
«Мы имитируем структуру мяса и тканей с помощью 3D-принтера. Эту технологию можно воспроизводить в любых условиях, поэтому мы можем масштабироваться», — отметил генеральный директор компании Эшер Бен-Шитрит.
Как отмечает агентство, рынок имитированного мяса набирает популярность в мире, и к 2029 году продажи «альтернативного мяса» могут достичь $140 млрд.
Стартап Redefine Meat основан в 2018 году. В 2019 году компания получила $6 млн инвестиций.
Видео по ссылке — https://www.facebook.com/watch/?v=1210324305999993&extid=U4WosplIypfId4D6
https://stmegi.com/posts/82954/izrailskiy-startap-zapuskaet-proizvodstvo-3d-printerov-dlya-pechati-iskusstvennykh-steykov/
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