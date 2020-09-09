Израильский стартап запускает производство 3D-принтеров для печати искусственных стейков

Стартап из Израиля Redefine Meat в 2021 году планирует начать серийное производство промышленных 3D-принтеров для печати стейков, имитирующих говядину, на растительной основе. Об этом заявили в израильской компании, сообщает Reuters.

Redefine Meat делает упор не на альтернативах говяжьему фаршу или колбасам, а на целых стейках — области рынка, которая еще не стала мейнстримом.

Принтеры будут имитировать структуру мышц животного. «Мы проанализировали различные компоненты, которые делают говяжий стейк аппетитным, и выделили три основных компонента — мышцы, кровь и жир», — говорит технолог стартапа Алексей Томсов.

Пока 3D-принтеры Redefine Meat могут выпускать около 6 килограмм продукта в час, но компания обещает усовершенствовать технологию. Принтеры следующего поколения, по словам сотрудников Redefine Meat, будут производить до 20 килограмм в час.

Сообщается, что цена такого мяса будет сравнима с ценой настоящего.