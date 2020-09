Израильский стартап запускает производство 3D-принтеров для печати искусственных стейков Евросоюз продлит еще на полгода санкции против России » Гангстеры, космос и телеграм-каналы: 16 главных сериальных новинок сентября Как и полагается в начале сентября, переворачиваем календарь — в данном случае календарь сериальных премьер. А там чего только нет: от будней сельских ветеринаров до секс-скандала Билла Клинтона и Моники Левински. Рассказываем про самые интересные новинки месяца. «Все создания, большие и малые»/All Сreatures Great And Small (1 сентября) У телевизионного проекта под названием «Все создания, большие и малые» долгая история: еще в середине 70-х вышел на экраны фильм с Энтони Хопкинсом, а затем — оказавшийся гораздо более успешным сериал о трех ветеринарах. Снят он был по мотивам книг писателя Джеймса Хэрриота, с юмором рассказывающих о взаимоотношениях человека и домашних животных всех мастей. Автор знал, о чем говорит, ведь писательскую карьеру он совмещал как раз таки с работой ветеринара. Тогда проект имел такую популярность у британцев, что в целом было снято 90 серий. Рэйчел Шентон и Николас Ральф. Кадры из сериала «Все создания, большие и малые» Дайана Ригг Авторы новой адаптации постарались сохранить в сериале все то, за что его полюбили зрители в 70—80-е, и с уважением отнеслись к книжному оригиналу. Так что любителей животных и ретротематики лента, события которой разворачиваются в британской глубинке в 30-е годы, наверняка заинтересует. «Воспитанные волками» / Raised by Wolves (3 сентября) Далекое будущее — разумеется, весьма мрачное. Земля практически уничтожена в результате ужасной религиозной войны, но спасены 12 человеческих эмбрионов. Двое андроидов постараются вырастить и воспитать эту компанию на другой планете, чтобы не дать человечеству исчезнуть совсем. Само собой, найдутся те, кто будет всячески рушить данный план. Абубакар Салим и Аманда Коллин. Кадры из сериала «Воспитанные волками» Аманда Коллин Трэвис Фиммел Всех фанатеющих по жанру сай-фай должно взволновать еще и то, что «Воспитанные волками» — детище легендарного Ридли Скотта. Создатель «Чужих» выступает в качестве продюсера, а также режиссера двух первых серий (третью снял его сын Люк Скотт). «Успеть за две недели» / Two Weeks to Live (3 сентября) Комедия с привкусом экшена и детектива может заинтересовать, во-первых, любителей черного юмора, во-вторых, ностальгирующих по «Игре престолов»: в главной роли здесь Мэйси Уильямс. Она играет девушку, которая с детства жила в сельской местности, куда ее перевезла когда-то мама. Отец героини погиб при таинственных обстоятельствах, сама она выросла, овладев впечатляющими навыками выживания в условиях дикой природы, но при этом ничего не зная об обычной жизни среди людей в «реальном мире». Мэйси Уильямс. Кадры из сериала «Успеть за две недели» Мэйси Уильямс и Сиан Клиффорд Девушка сбегает из дома и встречает двух братьев, которые решают над ней подшутить: рассказывают, что случился ядерный взрыв, и жить всем осталось только две недели. Как выясняется, эта странная шутка будет иметь неожиданные последствия для всех персонажей. «Молодой Валландер» / Young Wallander (3 сентября) Новинка Netflix — сериал о детективе Курте Валландере, который вскоре после окончания полицейской академии начинает расследовать жестокое убийство. Собственно, для ценителей детективного жанра Валландер — наверняка уже знакомый персонаж. Книги шведского писателя Хеннинга Манкелля, который и придумал этого героя, давно стали бестселлерами и не раз были экранизированы (в том числе Валландера играл Кеннет Брана). Адам Пэлссон. Кадры из сериала «Молодой Валландер» Лиэнн Бест В новом творении Netflix главную роль исполнил швед Адам Пэлссон, известный по другому сериалу о расследованиях преступлений — «Мост». «Вдали» / Away (4 сентября) Еще один «космический» проект — фантастический сериал Netflix «Вдали» с Хилари Суонк в главной роли. Ее героиня, астронавт Эмма Грин, отправляется в полет на Марс для выполнения рискованной миссии. Ей предстоит возглавить международную команду астронавтов и провести вдали от близких целых три года, так что решение лететь дается непросто. Рэй Пантаки и Хилари Суэнк. Кадры из сериала «Вдали» Хилари Суэнк Марк Иванир и Хилари Суэнк Джош Чарльз и Талита Бейтман Вивиан У и Рэй Пантаки Но от семейных драм не спастись и в космосе: стоит Эмме начать свой полет, как она узнает о серьезных проблемах со здоровьем ее супруга, оставшегося следить за двумя детьми. Теперь героине придется справляться не только с растущей напряженностью внутри интернациональной команды, но и с собственными внутренними конфликтами, чувством вины, тоской по дому и тревогой за родных. «Герцогиня» / The Duchess (11 сентября) Нет, к британской королевской семье новый комедийный проект Netflix отношения не имеет (если не считать того, что его автор и главная звезда — тезка герцогини Кембриджской). Канадка Кэтрин Райан, набравшая популярность, выступая в жанре стендап-комедии, стала сценаристом и продюсером сериала, а также сама в нем сыграла. Кэтрин Райан и Бо Гадсдон. Кадры из сериала «Герцогиня» Кэтрин Райан и Рори Кинэн По словам Райан, сюжет «Герцогини» — почти что ее автобиография, только гиперболизированная. Главная героиня, которую так и зовут Кэтрин, — лондонская мать-одиночка, обожающая свою дочь-школьницу и готовая продать душу за модные наряды. Кэтрин панически боится отношений, но раздумывает о том, чтобы родить второго ребенка от бывшего бойфренда. Который, правда, ее бесит, но что уж поделаешь. «Третий день» / The Third Day (15 сентября) События мини-сериала «Третий день» разворачиваются на таинственном острове недалеко от берегов Британии. Это место, по сути, отрезано от остального мира, а его обитатели ведут уединенный образ жизни — со своими законами, традициями и странноватыми обрядами. Фильм рассказывает две истории, происходящие на острове в разное время. В первой, под названием «Лето», главный герой (его играет Джуд Лоу) сам не понимает, что привело его на остров, где он сталкивается с пугающими событиями и внезапно оказывается лицом к лицу с собственными страшными воспоминаниями. Вторая история, «Зима», рассказывает о женщине, которая прибывает в те же места, чтобы разобраться в себе, а в итоге вынуждена спасать свою жизнь. В этой части главную роль исполняет Наоми Харрис. Джуд Лоу и Кэтрин Уотерстон. Кадры из сериала «Третий день» Джуд Лоу Наоми Харрис Интересно, что между двумя частями мини-сериала запланирована еще одна составляющая — «Осень». Она будет показана вне экрана, в виде иммерсивной театральной постановки в Лондоне, где должны принять участие звезды проекта. В связи с пандемией количество зрителей строго ограничено, так что куда реальнее будет посмотреть эту часть в режиме онлайн. «Мы те, кто мы есть» / We Are Who We Are (15 сентября) Режиссер Лука Гуаданьино, снявший нашумевшие «Большой всплеск» и «Назови меня своим именем», снова пытается разобраться в сложностях отношений, теперь в формате сериала, и, кстати, это его дебют в данном жанре. Сюжет — вполне в духе времени. Застенчивый американский подросток, живущий с двумя мамами на военной базе в Италии, влюбляется в ровесницу. Но это ведь Лука Гуаданьино, так что банальной лав-стори не будет: неожиданно герой начинает испытывать тягу и к другому человеку — взрослому военнослужащему. Джек Дилан Грейзер. Кадры из сериала «Мы те, кто мы есть» Джордан Кристин Симон Виттория Боттин Хлоя Севиньи Главную роль исполнил 17-летний Джек Дилан Грейзер, которого мы видели в прошлогоднем проекте «Шазам!», ну а его родительниц сыграли Хлоя Севиньи и Алиси Брага. «Сестра Рэтчед» / Ratched (18 сентября) Сара Полсон играет в новом сериале Райана Мерфи жестокую сотрудницу психиатрической больницы Милдред Рэтчед. Эту героиню вряд ли смогли забыть те, кто читал «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи и смотрел экранизацию 1975 года с Джеком Николсоном. Сара Полсон. Кадры из сериала «Cестра Рэтчед» Сара Полсон и Синтия Никсон Финн Уиттрок Шэрон Стоун Шэрон Стоун и Брэндон Флинн Создателей сериала «Сестра Рэтчед» особо интересует вопрос, как получилось так, что симпатичная девушка постепенно превращается в настоящего монстра, держащего в страхе пациентов, и откуда вообще берется человеческая жестокость. Помимо Полсон на экране появятся Джуди Дэвис, Синтия Никсон, Розанна Аркетт, Винсент Д’Онофрио и Шэрон Стоун. «Неприлично богатые» / Filthy Rich (21 сентября) Если вы жутко скучаете по сериалу «Секс в большом городе», возможно, вашу грусть отчасти может скрасить эта премьера. Просто потому что в «Неприлично богатых» главную роль исполнила Ким Кэттролл (ну а для нас она навсегда Саманта Джонс), которую редко где можно увидеть. Ким Кэтролл и Обри Доллар. Кадры из сериала «Неприлично богатые» В новом проекте Fox Ким играет знаменитую телеведущую, вдову очень богатого человека — телевизионного магната, основавшего христианскую медиакомпанию Sunshine Network. После того как глава семейства погибает в авиакатастрофе, его состояние и весь бизнес, казалось бы, полагаются жене, сыну и дочери. Но тут объявляются трое незаконнорожденных детей покойного, которые, ко всему прочему, вписаны в его завещание, — боксер, официантка и «фермер» из Колорадо, промышляющий выращиванием марихуаны. Естественно, без скандалов, интриг и разоблачений дело не обойдется. «Просто представь, что мы знаем» (24 сентября) Телеграм-каналы стали настолько интересным явлением в мире медиа, что появление фильма на эту тему явно было лишь вопросом времени. Миссию взял на себя Роман Волобуев, пригласивший в свой проект Евгения Стычкина, Юлию Снигирь, Анфису Черных, Екатерину Вилкову и Максима Виторгана. А в эпизодических ролях, как говорит режиссер, он задействовал некоторых из реальных прототипов персонажей. Да-да, Волобуев не скрывает, что они существуют, но конкретных имен не называет, потому что — цитата — «приятных людей в сериале нет». Рина Гришина и Анфиса Черных. Кадры из сериала «Просто представь, что мы знаем» Юлия Снигирь и Евгений Стычкин Катя Федина В центре сюжета — скандальный новостной телеграм-канал, созданный тремя амбициозными девушками, которые не особо заморачиваются по поводу фактчекинга и прочих глупостей. Хозяйки анонимного канала объявляют погибшим известного журналиста, но ошибаются. После чего по стечению обстоятельств им приходится доверить именно ему, живому и здоровому, руководство своим детищем. Троица, ведущая канал «Антиглянец», в свое время приняла все это на свой счет, но, по словам режиссера, сценаристы скорее вдохновлялись историей другого популярного канала — Mash, хотя от нее в итоге в фильме мало что осталось. «Утопия» / Utopia (25 сентября) Премьера осени на Amazon Prime — «Утопия», новая версия одноименного британского сериала, показанного шесть лет назад. К работе над американской версией подключилась создательница «Исчезнувшей» и «Острых предметов» Гиллиан Флинн. К слову, пригласил ее Дэвид Финчер, собиравшийся снимать «Утопию» еще в 2015 году. Но потом режиссер оставил фантастический проект, не сумев договориться со студией по поводу бюджета, а съемки были поставлены на паузу. Сюжет тронет за душу любителей конспирологических теорий. Речь идет о необычном издании комиксов, рассказывающем про реальные неприятности, которые ждут человечество в будущем. Группа фанатов комиксов пытается разгадать тайну пророческого графического романа, обнаруживает след некой секретной правительственной организации, ну и, само собой, навлекает на себя многочисленные опасности.

