Фильмы, которые будут бороться за «Оскар» в следующем году

Пандемия не только изменила ритуалы выхода фильмов и походов в кинозалы, но и существенно скорректировала правила наградного сезона. Почти все фестивали перешли в виртуальную реальность, а в качестве исключения на «Оскар» разрешено претендовать всем проектам со стрим-сервисов, для которых традиционный прокат предусмотрен не был. Вдобавок дедлайн для релиза картин продлен до конца февраля 2021 года (вместо привычного 31 декабря). Сама церемония вручения намечена на 26 апреля. Разбираемся, кто из претендентов не споткнется о карантин и продержится до наградной весны.

Манк (2020)

Вслед за Мартином Скорсезе и его крупнобюджетной элегией «Ирландец» на тропу стриминга и в погоню за статуэткой готов вступить Дэвид Финчер. Его первый за шесть лет полный метр — черно-белая биографическая драма о голливудском сценаристе Германе Манкевиче, авторе «Гражданина Кейна». Сценарий «Манка» еще в 1990-х написал отец Финчера Джек, однако до начала производства дожить не успел. Действие сюжета происходит в 1930-е годы и описывает отношения одиозного Манкевича с режиссером Орсоном Уэллсом, собственным братом и индустрией в целом. В роли Манкевича — лауреат «Оскара» Гэри Олдман, для которого это крупная заявка на еще одну победу.

Дело чикагской семерки (2020)

Вторая режиссерская работа именитого драматурга Соркина после «Большой игры» 2017 года. Изначально картина принадлежала Paramount, но после длительных переговоров и страхов финансово погореть студия согласилась передать ее стрим-сервису. Фильм рассказывает о масштабном судебном процессе 1969 года, когда за участие в протестах против Вьетнамской войны в государственной измене обвинили несколько молодых людей. Релевантнее истории для судьбоносного на политические высказывания 2020-го придумать сложно. В актерском составе — буквально все: от британцев Эдди Редмэйна и Марка Райлэнса до обменявшего облик пранкстера на драматическое амплуа Саши Барона Коэна.

Деревенская элегия (2020)

История становления финансиста Джей Ди Вэнса в районе гор Аппалачи — обители «реднеков» а.к.а. электората Дональда Трампа. В ролях — главные «оскаровские» аутсайдерши Эми Адамс и Гленн Клоуз (на двоих — 13 номинаций без побед). Первая играет мать главного героя, страдающую от алкогольной и наркотической зависимости, вторая — волевую бабушку, которая приучила Вэнса бороться за мечты и стала причиной, по которой парень смог покинуть родную деревню и поступить в Йельский университет. Фильм обещают выпустить уже после президентских выборов, на День благодарения, чтобы возможной романтизацией республиканцев не навредить демократам и финальным результатам.

Пятеро одной крови (2020)

Эпическая трехчасовая драма о возвращении ветеранов Вьетнамской войны на место боевых действий вышла в начале лета, однако в сокращенный год имеет все шансы дождаться церемоний и стать на них громким заявлением. Основные надежды Netflix будет возлагать на режиссерскую награду для Спайка Ли и актерские регалии Делроя Линдо и Чедвика Боузмэна, для которого роль в фильме стала одной из последних.

Довод (2020)

200-миллионный проект Кристофера Нолана уже сейчас стремительно реанимирует международный прокат (53 млн долларов без учета США и России). Образ режиссера как мессии давно закрепился в мемах, однако теперь голосующие рублем и признанием коллеги по цеху вполне способны обратить шутки в быль. За неимением вариантов «Довод», вполне вероятно, пройдет в итоговую «десятку» и принесет всего вторую режиссерскую номинацию для Нолана в карьере. Не забудет индустрия и про впечатляющую работу со звуком, операторской работой и саундтреком.

Дюна (2020)

Куда менее доступной может показаться Голливуду многострадальная экранизация «Дюны» Фрэнка Герберта. В 1980-х из-за решения студии масштабный сай-фай едва не уничтожил карьеру Дэвида Линча, став коммерческим и критическим провалом после релиза. У новой версии ситуация с постановщиком куда более удачная — Warner Bros. наделили канадца и номинанта за «Прибытие» Вильнева полным контролем, не забыв снабдить крупной суммой. В ансамбле — молодые звезды (Тимоти Шаламэ, Зендея) и утвердившаяся гвардия (от Хавьера Бардема до Шарлотты Рэмплинг), и хотя путь к главной категории может оказаться неподъемным занятием (академики чествуют масштабные проекты только в прорывных случаях, см. «Безумный Макс»), у мастеров «крафта» «Дюна» признание точно найдет.

Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» (2020)

Первый игровой фильм Андерсона за шесть лет, «Вестник» первоначально должен был засветиться на отмененном Каннском кинофестивале и выйти в прокат летом. После начала пандемии Disney и принадлежащая ей студия Searchlight релиз осторожно перенесли на октябрь, а затем и вовсе убрали из расписания 2020-го. Тем не менее шансы у главного художника Голливуда все еще активны — альманах о работе американской редакции во французской газете, все тот же Шаламэ (а также давнишние коллабораторы режиссера Билл Мюррей, Фрэнсис МакДорманд и Тильда Суинтон). Неизменный стиль и традиционная зачарованность способны сыграть на непременно ностальгирующем голливудском свете и пробраться как минимум в пятерку номинаций, в том числе за режиссуру, декорации, костюмы и сопутствующий саундтрек Александра Деспла.

Земля кочевников (2020)

Единственный из претендентов, кому удастся быть показанным на четырех крупных фестивалях: в Венеции, Торонто, Нью-Йорке и сокращенной версии Телльюрайда. История немолодой женщины Ферн (Фрэнсис МакДорманд), которая теряет все свои средства в экономический кризис 2008 года и отправляется кочевать по американским штатам. Режиссером выступила Хлои Чжао («Наездник»), которая в начале следующего года также выпустит блокбастер «Вечные» от студии Marvel. «Земля» основана на одноименном нон-фикшне и задействует в качестве артистов настоящих кочевников, делящихся своим опытом. Пока МакДорманд попытается взять штурмом третий актерский «Оскар», Чжао может стать первой женщиной китайского происхождения, номинированной за режиссуру (и всего шестой в истории, попавшей в категорию). Продвигать фильм будет компания Searchlight, подведомственная Disney.

Одна ночь в Майами (2020)

После победы во второплановой категории за «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Реджина Кинг решила повторно переквалифицироваться в режиссера после пары сериалов и снять свой полнометражный дебют. «Одна ночь в Майами» перенесет аудиторию в 1964 год. Боксер Мохаммед Али отмечает победу в боксерском поединке вместе со своими единомышленниками: политическим активистом Малкольмом Иксом, футболистом Джимом Брауном и певцом Сэмом Куком. Вместе четверка хочет покончить с сегрегацией — позднее товарищи станут символами борьбы с расизмом. В недавнем интервью Кинг отметила важность выхода ленты в 2020-й — год, олицетворяющий протесты и выведший движение Black Lives Matter на новый уровень. «Одну ночь в Майами» покажут вне конкурса в Венеции и Торонто. Руководить промокампанией будет стрим-сервис Amazon, который выпустит фильм до конца года. Сама Кинг может стать первой актрисой в истории, номинированной еще и за режиссерскую работу.

Аммонит (2020)

Романтическая драма с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан, чье действие происходит в середине XIX века. Скрытная палеонтолог Мэри Эннинг вынуждена присматривать за молодой Шарлоттой, страдающей от депрессии. Постепенно женщины сближаются и вступают в отношения, что грозит разрушить их привычный мир. Автор «Божьей земли» Ли продолжает исследовать тему однополой любви — на этот раз заручившись поддержкой компании NEON, только что отметившей историческую победу за лучший фильм («Паразиты»). Уинслет и Ронан уже после выхода трейлера могут смело претендовать на номинации, появившись в нетипичных для себя ипостасях.

Отец (2020)

Возвращение к наградному сезону ветерана сцены и экрана Энтони Хопкинса. Впервые показанная на «Сандэнсе» этого года драма рассказывает о страдающем от деменции пожилом отце. Здоровье главного героя серьезно ухудшается после его переезда к дочери. С первых рецензий критики называют работу Хопкинса поразительной, а самого артиста — главным и чуть ли не единственным фаворитом в «лучшей мужской роли». В случае победы он станет самым возрастным актером в этой категории — на момент церемонии ему исполнится 83 года. В ансамбле «Отца» также присутствует Оливия Колман, которую студия-прокатчик Sony Pictures Classics наверняка отправит во второй план, где британская актриса снова столкнется с Гленн Клоуз — в 2019 году их противостояние закончилось шокирующей победой Колман за «Фаворитку». 93-я премия «Оскар» пройдет 26 апреля 2021 года. Номинанты будут объявлены 15 марта.