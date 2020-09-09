Евросоюз продлит еще на полгода санкции против России

Санкции против России по Украине будут продлены еще на полгода. Решение приняли послы стран Евросоюза (ЕС), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что после продления ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2021 года.

Ранее ЕС официально продлил до 31 января 2021 года действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Также стало известно, что к санкциям ЕС против России присоединились еще шесть стран — Черногория, Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.