Дженнифер Лопес устроила семейную фотосессию на дереве

Дженнифер Лопес, которая анонсировала запуск собственного бренда косметики, поделилась с поклонниками новой фотографией своей семьи. На снимке, который певица опубликовала в Instagram-аккаунте, она позирует с Алексом Родригесом у высокого дерева, на ветках которого сидят ее дети.

«Желаем всем мира и любви», – коротко подписала кадр Джей Ло.

На Дженнифер белое платье с вышитыми цветами и высокие сапоги на толстом каблуке. Ее будущий муж надел белую рубашку и белые брюки.

На своей странице в Instagram Алекс Родригес также разместил похожее фото, где Лопес уже сидит на дереве вместе с сыном и дочками.