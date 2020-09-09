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Для фильмов-претендентов на «Оскар» разработаны новые расовые и гендерные требования

Американская киноакадемия представила новые требования для картин, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

  • по меньшей мере один из главных или важных второстепенных героев должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение;
  • по меньшей мере треть исполнителей второстепенных ролей должны быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТК+ или людьми с особенностями физического или ментального развития;
  • главная сюжетная линия фильма должна быть связана с одной из этих групп населения;
  • представители этих групп должны составлять по крайней мере треть команды фильма, а также занимать по крайней мере две творческие руководящие должности;
  • студия, выпустившая фильм, должна предоставлять возможности платной стажировки, обучения и работы представителям этих групп, а также нанимать их в подразделения рекламы и дистрибуции.

Требования разделены на четыре категории. Картина должна соответствовать как минимум двум из них, чтобы получить «Оскар» в категории «Лучший фильм». Новые правила начнут действовать с 2024 года.

Киноакадемия заявила, что стандарты разработаны, чтобы поддержать равное представительство разных групп населения на экране и при создании фильма, а также отразить разнообразие аудитории, которая ходит в кино.

Американскую киноакадемию ранее неоднократно обвиняли в расизме и сексизме при вручении «Оскара». Критики утверждали, что жюри премии, состоящее преимущественное из белых мужчин, игнорировало женщин и темнокожих представителей киноиндустрии.

9 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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