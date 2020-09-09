Диетолог рассказал, как похудеть во сне

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, можно ли есть на ночь, а также о еде, которая помогает сжигать лишний жир во сне.

В интервью телеканалу «МИР 24» доктор медицинских наук посоветовал перед сном есть мясные, белковые продукты или два яичных белка.

«Примерно с 12 часов ночи у нас вырабатывается важный гормон — гормон роста. Это самый сильный жиросжигающий гормон. Он существует всего 50 минут, за это время способен сжигать 150 граммов жировой ткани», — пояснил профессор Ковальников, отметив, что человек худеет во сне.

По его словам, если человек перед сном съедает углеводы, то он блокирует соматотропный гормон, «и все будет плохо».

«Есть перед сном не только можно, но и нужно», — резюмировал специалист, рекомендовав есть «чем раньше ко сну, тем лучше». Медик предложил проверить это, встав на весы перед тем, как лечь в кровать, и потом взвесившись утром. «150-300 граммов у вас улетает за ночь», — сказал диетолог.