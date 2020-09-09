Чемпионка UFC снялась топлес с беременной партнершей

Бразильская девушка-боец смешанного стиля (ММА), чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аманда Нуньес снялась топлес с беременной партнершей, американкой Ниной Ансарофф и восхитила фанатов. Соответсвующий пост доступен в ее Instagram-аккаунте.
На нескольких фото видно, как Нуньес и Ансарофф сидят обнявшись в постели. «Мы очень взволнованы перед следующим шагом в нашей жизни», — подписала фотографии спортсменка.
Подписчики в комментариях бурно отреагировали на публикацию. «Какая прекрасная семья!», «Чудесные фото!», «Очень красивые, поздравляем!», «Самые лучшие», — заметили они. На момент написания заметки пост собрал более 126 тысяч лайков.
17 июня президент UFC Дэйна Уайт назвал четверку величайших бойцов ММА. Он окрестил Нуньес величайшей женщиной-бойцом всех времен.
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