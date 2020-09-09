«  
  »

Чемпионка UFC снялась топлес с беременной партнершей

Бразильская девушка-боец смешанного стиля (ММА), чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аманда Нуньес снялась топлес с беременной партнершей, американкой Ниной Ансарофф и восхитила фанатов. Соответсвующий пост доступен в ее Instagram-аккаунте.

На нескольких фото видно, как Нуньес и Ансарофф сидят обнявшись в постели. «Мы очень взволнованы перед следующим шагом в нашей жизни», — подписала фотографии спортсменка.

Подписчики в комментариях бурно отреагировали на публикацию. «Какая прекрасная семья!», «Чудесные фото!», «Очень красивые, поздравляем!», «Самые лучшие», — заметили они. На момент написания заметки пост собрал более 126 тысяч лайков.

17 июня президент UFC Дэйна Уайт назвал четверку величайших бойцов ММА. Он окрестил Нуньес величайшей женщиной-бойцом всех времен.

9 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  