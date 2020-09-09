Чемпионка UFC снялась топлес с беременной партнершей

На нескольких фото видно, как Нуньес и Ансарофф сидят обнявшись в постели. «Мы очень взволнованы перед следующим шагом в нашей жизни», — подписала фотографии спортсменка.

Подписчики в комментариях бурно отреагировали на публикацию. «Какая прекрасная семья!», «Чудесные фото!», «Очень красивые, поздравляем!», «Самые лучшие», — заметили они. На момент написания заметки пост собрал более 126 тысяч лайков.

17 июня президент UFC Дэйна Уайт назвал четверку величайших бойцов ММА. Он окрестил Нуньес величайшей женщиной-бойцом всех времен.