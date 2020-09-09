Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями

62-летний Алек Болдуин и его 36-летняя супруга Хилария снова стали родителями — на свет появился их пятый ребенок! Радостную новость Хилария объявила сама в своем инстаграме, поделившись первым фото с малышом.

Он прекрасен и мы невероятно счастливы,

— написала она, а также намекнула, что скоро раскроет и имя ребенка.

Впервые о беременности Хилария сообщила в апреле, опубликовав видео, на котором она слушала сердцебиение ребенка.

Включите звук. Я позволяю ребенку говорить, потому что у меня нет слов, чтобы выразить, как этот звук заставляет нас чувствовать себя. Только что получила хорошую новость, что все хорошо и малыш здоров. Я хотела поделиться этим с вами,



— написала Хилария.

Делиться радостными новостями на этот раз супруга актера не спешила — за прошедший год она перенесла два выкидыша, поэтому решила подождать, когда угроза прерывания беременности минует. Не сразу о беременности рассказала она и детям и ждала четыре месяца, прежде чем сообщить им, что у них скоро появится брат или сестра.

Хилария Болдуин

Напомним, в 2019 году Алек и Хилария Болдуин пережили две большие потери: супруга актера потеряла ребенка в апреле прошлого года, а через несколько месяцев снова заявила о беременности, которая также закончилась выкидышем. Своей болью Хилария активно делилась с подписчиками в своем инстаграме. В ответ многие интернет-пользовательницы оказывали ей большую поддержку.

Хилария и Алек Болдуин

Алек и Хилария Болдуин женаты с 2012 года. В браке они воспитывают четверых детей: шестилетнюю дочь Кармен и троих сыновей — четырехлетнего Рафаэля, трехлетнего Леонардо и двухлетнего Ромео. У Алека также есть 24-летняя дочь Айрленд от предыдущего брака с актрисой Ким Бейсингер.

Алек Болдуин с дочерью от первого брака Айрленд, женой Хиларией и их общими детьми: дочерью Кармен и сыновьями Рафаэлем, Леонардо и Ромео