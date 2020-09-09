Актриса раскрыла один из главных секретов «Звездных Войн»

Одного плана на все три фильма в Disney не было.
Дэйзи Ридли ответила на некоторые вопросы о производстве новой трилогии «Звёздных войн» в рамках шоу Джимми Киммела. Поскольку спойлерить уже нечего, её спросили, всегда ли она знала происхождение Рей, о котором постоянно гадали фанаты с момента выхода «Пробуждения силы».
Как призналась Ридли, единого плана на всю трилогию не было — историю Рей меняли несколько раз, и она до последнего момента не знала её.
О том, что Рей на самом деле просто «никто», говорит Кайло Рен в «Последних джедаях». Возможно, в какой-то момент вариант Райана Джонсона должен был стать окончательным, однако потом его тоже изменили.
При этом даже перед началом производства последнего девятого эпизода авторы не могли дать актрисе четкий ответ.
Что же касается вопроса о том, с кем именно Палпатин в своё время завёл детей и внуков, то Ридли не знает ответа на него.
Иными словами, Ридли подтвердила, что в Disney всё же не было конкретного плана на сюжет всей трилогии и авторы всех трёх фильмов, и ситуацию осложнило то, что над ней работало два режиссёра.
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