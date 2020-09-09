В России внезапно значительно выросла смертность В Британии в дома престарелых поселят роботов » Актриса раскрыла один из главных секретов «Звездных Войн» Одного плана на все три фильма в Disney не было. Дэйзи Ридли ответила на некоторые вопросы о производстве новой трилогии «Звёздных войн» в рамках шоу Джимми Киммела. Поскольку спойлерить уже нечего, её спросили, всегда ли она знала происхождение Рей, о котором постоянно гадали фанаты с момента выхода «Пробуждения силы». Как призналась Ридли, единого плана на всю трилогию не было — историю Рей меняли несколько раз, и она до последнего момента не знала её. Сначала они игрались со связью Рей и Оби-Вана. Были разные версии, в том числе вариант, в котором она и правда оказывалась «никем». Дэйзи Ридли актриса О том, что Рей на самом деле просто «никто», говорит Кайло Рен в «Последних джедаях». Возможно, в какой-то момент вариант Райана Джонсона должен был стать окончательным, однако потом его тоже изменили. При этом даже перед началом производства последнего девятого эпизода авторы не могли дать актрисе четкий ответ. Джей Джей Абрамс рассказал мне о фильме, и я подумала: «Ого, Палпатин будет дедушкой». Мне показалась, что это здорово, а потом через пару недель Абрамс сказал, что они уже не уверены. Так что всё это постоянно менялось. Дэйзи Ридли актриса Что же касается вопроса о том, с кем именно Палпатин в своё время завёл детей и внуков, то Ридли не знает ответа на него. Иными словами, Ридли подтвердила, что в Disney всё же не было конкретного плана на сюжет всей трилогии и авторы всех трёх фильмов, и ситуацию осложнило то, что над ней работало два режиссёра.

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