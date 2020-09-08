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В TikTok стали массово распространять видео с суицидом

Пользователи популярной социальной сети TikTok массово распространяют видео с суицидом мужчины. Как сообщает The Verge, в компании в курсе ситуации и стараются оперативно блокировать ролики и аккаунты, однако его продолжают публиковать.

Отмечается, что первоначально момент с самоубийством был заснят в прямом эфире пользователя Facebook и уже затем стал публиковаться юзерами внутри TikTok. В связи с ситуацией многие блогеры выпустили ролики-предупреждения с призывом к поклонникам не смотреть видео, в котором мужчина с бородой сидит за столом в комнате.

По словам некоторых авторов TikTok, порой момент суицида скрывают в на первый взгляд безобидных видео. Представитель соцсети подтвердил, что момент стал активно появляться в публикациях с вечера 6 сентября. По словам пресс-службы, соцсеть блокирует аккаунты, публикующие видео, и удаляют посты.

Как сообщает таблоид The Sun, на видео запечатлен американец Ронни МакНатт (Ronnie McNutt). 33-летний житель штата Миссисипи совершил самоубийство 31 августа. Он служил в Ираке и работал на заводе Toyota.

8 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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