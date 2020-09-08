В Швейцарии заметили самолет Лукашенко

Восьмиместный VIP-авиалайнер, предположительно, связанный с семьей Александра Лукашенко, с 30 августа стоит в аэропорту Базеля. Такой информацией располагает выходящее в Швейцарии издание Tages-Anzeiger, но о причине прилета оно может только гадать.

Так, осведомленный источник предполагает, что «самолет, вероятно, прибыл в Швейцарию для прохождения техобслуживания». Журналист сомневается в этой версии, отмечая, что частному борту скорее может потребоваться «роскошное обустройство» или же что он был задействован в целях «доставки ценного груза».

В статье, перевод которой приводит сайт InoPressa, отмечается, что новенький — производства 2019 года — бизнес-джет Gulfstream G550 стоимостью более $60 млн «окрашен в цвета белорусского флага». Такая же красно-зеленая ливрея у белорусского «борта № 1» — Boeing-747, которым в спокойное, до массовых протестов, время передвигался Лукашенко.

О том, что «Гольфстримом» может эксклюзивно пользоваться Лукашенко, стало известно еще в январе. «Слухи» запустила команда оппозиционного блога NEXTA. Сообщалось, что рейсы на джете совершал старший сын главы государства Виктор, недавно, как и отец, попавший под санкции стран Балтии за разгон мирных манифестантов. Власти наличие у «диктатора» своего самолета отрицали, но, по версии Tages-Anzeiger, это отговорка и Golfstream «также мог быть приобретен для президента за счет государства».