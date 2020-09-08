В прокат выходит киноадаптация мультфильма «Мулан»

На большие экраны выходит киноадаптация классического анимационного фильма студии Disney «Мулан«. История китайской девушки-воина стала известна во всем мире более 20 лет назад благодаря мультфильма студии Disney.

Режиссером новой ленты «Мулан» стала Ники Каро, известная по картинам «Жена смотрителя зоопарка». В поисках идеальной Мулан режиссер прослушала почти тысячу девушек, но в итоге выбор пал на китайскую актрису Лю Ифэй. Западному зрителю она может быть знакома по фильму «Запретное царство». Также в проект задействованы Гун Ли ( «Мемуары гейши») и Донни Йен ( «Бунтарь один: Звездные войны. Истории»).

Основной сюжет фильма «Мулан» в целом повторяет историю, знакомую всем по мультфильму. В китайской провинции живет девушка по имени Мулан, она переодевается в парня, крадет меч и доспехи отца и вместо него отправляется на войну. Девушка проходит обучение в тренировочном лагере, а затем идет в бой. Ей предстоит спасти императора и всю Китайскую империю, скрывая от сослуживцев свой пол.

Ники Каро, режиссер фильма «Мулан», уверяет — старалась, чтобы ее картина соответствовала духу древней китайской легенды.