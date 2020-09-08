В интернете снова призывают к бойкоту фильма «Мулан»

Исполнительница главной роли в фильме «Мулан» Лю Ифэй в прошлом году была вовлечена в скандал после того, как поддержала силовые действия полиции Гонконга в отношении протестующих, а теперь он всплыл снова на фоне новых призывов бойкотировать картину, которая была отложена из-за коронавируса и спустя больше года выходит в прокат.

Активисты в Гонконге вновь призывают игнорировать фильм в прокате из-за политики Disney, который потакает интересам Пекина, и слов актрисы Лю Ифэй.

В таких социальных медиа, как Facebook, Twitter и Instagram (которые заблокированы в Китае), в тренд вышли записи с хэштегом #BoycottMulan, призывающим бойкотировать фильм с участием Лю Ифэй. Новые призывы бойкотировать «Мулан» распространились среди активистов в Таиланде и Тайване.

«Я приглашаю всех бойкотировать «Мулан», чтобы Disney и китайское правительство знали, что государственное насилие против народа неприемлемо», — говорится в твите тайского студента.

Напомним, в июне прошлого года в Гонконге вспыхнули протесты против закона об экстрадиции на территорию материкового Китая. Жители административного района опасаются, что неугодных начнут передавать Китаю, где в тюрьмах разрешены пытки, а полиция проводит неаргументированные аресты. Правоохранители постоянно разгоняют демонстрантов, применяя силу. Всего за несколько дней полиция Гонконга арестовала 150 протестующих, а для разгона демонстраций применяли слезоточивый газ и резиновые дубинки.